Ovih 12 stvari će ljudi o vama zaključiti u samo par sekundi

U trenutku kad nekoga upoznajete, ljudi o vama donose čitav niz zaključaka - od socijalnog statusa do inteligencije. Stručnjaci za karijeru kažu da nekome trebaju samo tri sekunde kako bi procijenio želi li raditi sa vama, piše Businessinsider.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, možete kontrolirati način na koji vas drugi vide. Primjerice, ako nosite određenu odjeću izrađenu po mjeri ili gledate sugovornika u oči tijekom razgovora, možete ostaviti bolji dojam. No koliko agresivno djelujete? To ovisi o strukturi vašeg lica. Donosimo 12 pretpostavki koje će o vama donijeti nepoznati ljudi temeljem samo jednog susreta.

Foto: Dreamstime

1. Ljudi procjenjuju mogu li vam vjerovati

U manje od desetinke sekunde ljudi će procijeniti jeste li vrijedni njihova povjerenja. Znanstvenici s Princetona otkrili su to istraživanjem u kojem su grupi od 245 studenata pokazali fotografije glumaca na 100 milisekundi. Zatim su od studenata tražili da procijene atraktivnost, kompetenciju, agresivnost, dobrohotnost i povjerenje lica glumaca.

U drugoj grupi imali su studente koji su lica gledali koliko su dugo htjeli. Rezultati su pokazali da je povjerenje koje su iskazale obje grupe otprilike na istoj razini, čak sličnijoj nego što je to ocjenjivanje nečije privlačnosti. To sugerira da gotovo odmah odlučujemo možemo li nekome vjerovati.

2. Ljudi procjenjuju vaš socioekonomski status

Studija iz Nizozemske pokazala je da ljude koji nose brendiranu skupu odjeću drugi smatraju ljudima višeg statusa nego one koji ne nose dizajnersku odjeću. Studiju su provodili na kupcima u shopping centru i njih 80 odgovaralo je na pitanja o izgledu.

- Percepcija se nije razlikovala po pitanju drugih značajki koje bi mogle utjecati na nečiji stvarni socioekonomski status. Dakle, nisu se razlikovale ocjene atraktivnosti, ljubaznosti ili povjerenja. Samo društveni status i bogatstvo - istaknuli su autori studije.

Foto: Dreamstime

3. Ljudi procjenjuju koliko ste pametni

Profesorica Nora A. Murphy na Sveučilištu Loyola Marymount u studiji iz 2007. godine otkrila je da gledanjem sugovornika u oči tijekom razgovora potičete druge da vas doživljavaju kao pametnije. Tijekom studije 182 studenta su u parovima tijekom pet minuta raspravljali o određenim temama.

Partneri su ocjenjivali koliko im se sugovornik činio pametnim. Rezultati su pokazali da su drugi smatrali inteligentnijima one koji su tijekom razgovora sugovornike gledali u oči.

- Gledanjem drugih dok s njima razgovarate ključan je trenutak u percepciji - napisala je ona. Pomaže i ako nosite naočale ili govorite izražajno.

4. Ljudi procjenjuju koliko ste dominantni

Kad je netko ćelav, ostavlja dojam moći. Eksperiment na Sveučilištu u Pennsylvaniji pokazao je kako je upravo to točno. Studentima su pokazali fotografije muškaraca od kojih su neki imali obrijanu glavu. Ćelave muškarce ocijenili su dominantnijima. Iste rezultate pokazala je i proširena studija u kojoj je sudjelovalo 552 odraslih. Specifično je što su ljudi upravo obrijane glave procijenili kao dominantnije, a ne samo one koji su bili ćelavi zbog ispadanja kose.

5. Ljudi vas procjenjuju po odjeći koju nosite

Britansko-turska studija koju su provodili na 274 ispitanika pokazala je da ljudi više cijene druge koji nose odjeći krojenu baš za njih.

- Dokazi ukazuju na to da bi muškarci trebali kupovati odjeću po mjeri jer tako mogu poboljšati izgled i sliku koju šalju o sebi u komunikaciji s drugima - napisali su autori istraživanja.

Foto: Dreamstime

6. Ljudi ne procjenjuju samo status, nego i vaš potencijal za zaradu

U studiji iz 2011. godine studentima su pokazali fotografije muških modela odjevenih u poslovnu ili svakodnevnu odjeću. Zatim su ih pitali koga bi od njih zaposlili na različitim poslovima, koliko zarađuju i koga će prije promaknuti. U skladu s očekivanjem, studenti su mahom izjavljivali da će ljudi u odijelima prije napredovati, zarađuju više i prije bi ih zaposlili.

7. Ljudi procjenjuju jeste li avanturist

Osim izgleda, ljude zanima i kako se krećete te vas procjenjuju temeljem toga. U studiji su grupi studenata pokazali video snimke drugih učenika dok hodaju. Neki su imali veći raskorak, drugi su grabili sitnijim koracima. Gledatelji su već nakon nekoliko koraka odlučivali o osobnosti tih studenata.

Ljude s većim raskorakom su ocijenili kao sklonije avanturizmu, dok su one kratkog koraka procijenili kao više neurotične. Naravno, posve su pogriješili u svojim pretpostavkama.

8. Ljudi procjenjuju jeste li agresivni

Iako je prvi dojam ponekad potpuno pogrešan, do neke mjere se ipak može pokazati točnim. Kanadski eksperiment je pokazao da su žene uspjele, promatrajući samo fotografije 37 muškaraca tijekom 39 milisekundi, odrediti koliko su oni agresivni. Agresiju su mjerili tako što su ispitanici igrali igre na računalu i imali su opciju ukrasti bodove drugih igrača.

Znanstvenici su otkrili i da postoji veza između percepcije da su ljudi šireg lica i visokog čela agresivniji, a smatra se da je razlog što ljutnja uključuje podizanje gornje usnice i spuštanje obrva, što vizualno čelo čini većim.

Foto: Dreamstime

9. Ljudi procjenjuju koliko ste religiozni

Laura P. Neiman sa Sveučilišta Kalifornija u Berkeleyu vodila je znanstvenu studiju u kojoj su 123 učenika temeljem promatranja fotografija morala odrediti koliko su protagonisti fotografija religiozni ljudi. Fotografije su prikazivale čitavo tijelo, a učenici su donosili sud temeljem držanja prikazanih ljudi. Oni koji su se smiješili, bili su uredni i opušteni, redovito su procijenjeni kao religiozni. I učenici su u većini slučajeva točno pogodili.

10. Ljudi procjenjuju jeste li ekstrovert

Njemački znanstvenici provodili su studiju u kojoj su tražili ispitanike da pogledaju fotografije stotina ljudi, a zatim procjenjuju njihove osobine. Ekstroverti su uglavnom na fotografijama imali vesele izraze lica, pa ih nije bilo teško zamijetiti.

- Mnogi su pokušali izraziti pozitivne emocije osmijehom, osobito kad su ih fotografirali. No introverti se rjeđe smiju i puno su više rezervirani - napisali su autori studije.

11. Ljudi procjenjuju kakav ste vođa

Pokazujući ispitanicima fotografije 100 menadžera u velikim odvjetničkim tvrtkama, autori studije tražili su od ispitanika da procijene njihove osobine koje uključuju povjerenje, dominaciju, ljubaznost i slično. Kombinacijom rezultata zaključili su da su oni ljudi koji su procijenjeni kao dominantniji češće vodili tvrtke koje su bile profitabilnije. Zatim su od ispitanika zatražili da pogledaju fotografije istih ljudi iz školskog godišnjaka koje su snimljene 30 godina ranije. Rezultati su bili isti.

Foto: Dreamstime

12. Ljudi procjenjuju žele li vam biti prijatelji

Kemija prijateljstva naziv je pojma kojeg su skovali znanstvenici u radu objavljenom 2015. godine u časopisu Journal of Social Science, a definira se kao početna povezanost dvoje prijatelja.

- Ljudi koji su otvoreni i prijateljski nastrojeni, savjesni i puno rade, češće će osjetiti kemiju prijateljstva - tvrde znanstvenici.

No ako želite da prijateljstvo potraje, treba vam puno više od dobrog prvog dojma. Za stvaranje veza s poznanikom ljudima treba 40 do 60 sati druženja, a oko 80 do 100 sati za stvaranje prijateljstva. Da bi netko postao dobar prijatelj, s njim trebate provesti barem 200 sati, navodi se u studiji.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: