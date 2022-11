'U vezi sam, ali se želim viđati s drugim ljudima. Što da radim?'

Dragi Mevludine,

zanima me hoću li ostati zauvijek u ovoj vezi s dečkom. Mogu li mu predložiti da živimo zajedno, ali da imamo vani slobodu s drugim ljudima. Već dulje među nama nema strasti. Kakva mi je budućnost općenito? Hvala unaprijed.

šifra: Barbi

Odgovor:

Možete mu predložiti bilo što, no na kraju ćete prekinuti jer niste zadovoljni odnosom. Vrlo ste direktni i otvoreni, odnosno ono što mislite to i kažete. Maštoviti ste, volite sanjariti, ali u ljubavi vam se, nažalost, nikad nije dalo ići do kraja. Nailazite na pogrešne muškarce, kao da ih magnetom privlačite. Imali ste u prošlosti buran, kompliciran i napet život, no to je sad iza vas. Imate nekoga uza sebe, no to je samo privid. Ne pokazuje mi se da ćete ostati zajedno. On je vrlo prepreden i lukav, ali i nedorečen. Voli avanture i često nije iskren. Zna kako ugoditi, posebno sebi, no vidim da ništa od vaše veze. Vi idete dalje, a krajem godine kreće vam nabolje. Upoznat ćete razvedenog stabilnoga gospodina, vrlo duhovitog i dopadljivog. S njim ćete se naći u vezi koja bi ovoga puta mogla i potrajati. Bit ćete zadovoljniji. Zdravlje vam je u redu, osjećate malu napetost i povremene glavobolje uzrokovane gastritisom. Bit ćete bolje uz novi režim prehrane. Vidim da ćete biti u još boljoj formi za tri do četiri godine. Mnogo toga smislenijeg ćete napraviti u tom razdoblju, krenut će vam nabolje i više ćete biti u pozitivnom elementu. Sretno!

