'U vezi sam s oženjenim. Hoće li taj odnos ikad postati ozbiljan?'

Dragi Mevludine,

zanimaju me odgovori vezani za ljubav, financije i budućnost moje kćeri. Rastavljena sam i zanima me odnos kćeri i njezina oca u budućnosti. Osobno sam u nekoj vrsti veze s oženjenim muškarcem koji je nesretan u tom braku. Zanima me hoće li nešto biti ozbiljnije između nas dvoje. Pokušali smo mnogo puta zauvijek raskinuti odnos, ali se uvijek vraćamo jedno drugome. Interesira me kako će na kraju to sve završiti. Puno vam hvala na savjetima i odgovorima.

Šifra: znatiželjna

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Draga gospođo, između vas i toga gospodina postoji jaka kemija ali ne i zrelost za jasan i nedvosmislen odnos. Vidim da ste po prirodi vrlo osjetljivi, pomalo nesigurni i neodlučni, a i dosta tašti. No također ste romantične i sanjarske prirode. S čovjekom s kojim se viđate ste više u prekidu nego što ste zajedno. Nemojte očekivati da ostavi obitelj i vas oženi, neiskren je. Ali ni vi ga ne biste trebali pritiskati, ništa vam ne duguje. A bio bi to i grijeh, zamislite sebe u ulozi njegove žene. Ne gradi se sreća na tuđoj nesreći, karma je poput bumeranga. No to je vama na izboru. Ja vam mogu reći da on s vama uživa u strasti, ali da su mu u glavi ipak sigurnost i obitelj te ne želi toliko riskirati zbog vas. I dalje vidim probleme s njim, stoga bi potpuni rez bio ipak bolji izbor. Vidim vam još jednoga gospodina u idućoj godini, za vas puno boljeg, no na vama je hoćete li ugrabiti tu priliku. S ovim prvim vam ne vidim dobru perspektivu, on vas gleda kroz prizmu seksa. Dijete trebate izvesti na pravi put, a to s njim nećete moći. Za pet godina vam vidim veći napredak i više zadovoljstva, odnosno manje frustracija. Situacija je složena i bit će bolno, ali to je ponekad jedini pravi put.

Najčitaniji članci