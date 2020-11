U vezi ste sa Škorpionom? Evo što sve trebate znati o njemu...

Zaljubljivanje i održavanje veze s kompleksnim Škorpionima ponekad doista nije lako, no ako prihvatite njihove vrline kao i mane te ih dobro upoznate, može vam se višestruko isplatiti te doista vrijedi

<p>Tko vam kaže da su Škorpioni jednostavna bića s kojima se lagano možete slagati, ili ih ne poznaje, ili se zavarava. Oni iznimno cijene svoju privatnost, a s druge strane vrlo su znatiželjni i rado ulaze u tuđu. Duboko su sarkastični, a s druge strane opet brutalno iskreni. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav bez granica</strong></p><p>Mogu se ponašati izbjegavački i nepredvidivo, a tko ih povrijedi, doživotno će biti na njihovoj crnoj listi (ili barem dok se ne osvete na vlastiti način). No, kako izgledaju romantične veze s njima?</p><p>Škorpioni su jedan od najsloženijih znakova (ako ne i najsloženiji znak) zodijaka. Ako se pokušavate udvarati jednom, trebat će vam neko vrijeme da ih upoznate - što bi bilo u redu, osim što ćete oni vas zahvaljujući snažnoj intuiciji vjerojatno shvatiti u roku prvih pet minuta. Zavođenje ovog vodenog znaka možda nije lako (s obzirom na to da sam umiljat i mazni poput ... pa, škorpiona), ali isplati li se to? Apsolutno da, a prije nego što ovog neuhvatljivog pojedinca rođenog između 23. listopada i 22. studenoga stavite u svoju ljubavnu 'mrežu', evo samo nekoliko stvari koje biste vjerojatno trebali imati na umu.</p><h2>Treba im vremena da se otvore</h2><p>Škorpioni su u biti tajnoviti, no to ne znači nužno da od vas nešto skrivaju - barem ne ništa loše. Da, ovaj vodeni znak voli zračiti misterioznošću, ali oni se također opiru da odmah ogole svoju dušu jer (i bolje je da to nikome ne kažete), pomalo su osjetljivi. OK, podosta osjetljivi. Škorpionu je teško biti ranjiv, zato budite strpljivi s njima i očekujte da prođe neko vrijeme prije nego što zaslužite njegovo povjerenje, prenosi<a href="https://www.elitedaily.com/p/dating-a-scorpio-isnt-easy-but-if-you-accept-these-traits-then-its-totally-worth-it-18707825"> Elite Daily.</a></p><h2>Ne podržavaju prevare i obmane</h2><p>Poznato je da su oni rođeni pod ovim znakom tragači za istinom, a budući da su vodeni znakovi nevjerojatno prilagođeni tuđim mislima i osjećajima, vjerojatno će znati da lažete i prije nego što to učinite. Ako želite izlaziti sa Škorpionom, onda je bolje da ste potpuno iskreni i posvećeni, jer Škorpioni imaju vrlo malo strpljenja za nezrelost ili nevjeru. Koliko god je teško zaraditi povjerenje Škorpiona, nevjerojatno ga je lako izgubiti. Dopustite si da budete iskreni i otvoreni prema Škorpionu i bit ćete nagrađeni.</p><h2>Skloni su promjenjivim raspoloženjima</h2><p>Kad imate posla s osobom koja je istodobno osjetljiva, tvrdoglava i sumnjičava, naići ćete na prilično intenzivne promjene raspoloženja. Iako Škorpioni imaju sjajan smisao za humor, poznati su i po tome što su pesimistični pa se ono što se vama možda ne bi činilo velikom stvar može osjećati kao tragedija za ovaj znak. Škorpion je možda fiksni znak (što znači da je povezan s ustrajnošću i stabilizacijom), ali raspoloženja Škorpiona su hirovita. Budite spremni na sve.</p><h2>Treba im 'solo vrijeme'</h2><p>S obzirom na to koliko su Škorpioni isključivi oko svoje privatnosti, ne treba čuditi da ovaj znak zahtijeva dovoljno solo prostora. Možda ćete htjeti provesti sve vrijeme s jednim (Škorpioni su ipak neodoljivi), ali bilo koji Škorpion vjerojatno može potvrditi da se s njihovim 'solo vremenom' ne treba petljati. Ljudi rođeni pod ovim znakom ne vole se osjećati privezano gotovo jednako kao što im se ne sviđa kad im se govori što trebaju raditi. Dopustite Škorpionu njihovu neovisnost, a vaša će veza imati koristi.</p><h2>Uvijek su spremni za seks</h2><p>Glasine su istinite: Škorpioni su seksualni, senzualni zavodnici. Ali to ne znači da je Škorpionu samo seks na umu. Za Škorpione je seks način da nadiđu fizičke barijere i osjećaju vam se bliže na tjelesnijoj razini, zbog čega seks preuzima važnost koju ima u svijetu Škorpiona. To ne znači da morate biti seksi 24 sata na dan da biste Škorpiona zainteresirali, ali imajte na umu da je intimnost prioritet za one koji su rođeni pod ovim znakom.</p><h2>Oni čine suosjećajne i posvećene partnere</h2><p>Škorpioni obično žele partnere za život, pa ako imate dovoljno sreće da se zaljubite u Škorpiona, naći ćete se s žestoko odanim i ljubavnim suputnikom. Može potrajati, ali kad oprezni Škorpion padne na vas, ti su osjećaji duboki i intenzivni. Unatoč toj tvrdoj vanjštini, ovaj vodeni znak samo žudi za sigurnošću i sigurnošću koju snažna veza može pružiti. Volite Škorpiona i voljet će vas svim srcem. Samo se pripazite - vjerojatno će to biti neravnina.</p>