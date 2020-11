Astro prognoza za studeni: Bit će nam lakše, željet ćemo voljeti dublje nego ikad u životu

Pomrčina tijekom punog Mjeseca u Blizancima odigrat će se 30. studenog i donijet će promjenu u načinu na koji se družimo i komuniciramo unutar naših zajednica

<p>Prognoza za studeni daleko je pozitivnija nego što je bila za proteklih nekoliko mjeseci, čini se da nam dolazi predah od svega kaotičnog i stresnog u ovoj 2020. godini. Prvi tjedan će biti još pomalo naporan dok će se Merkur oštro poravnavati sa Saturnom.</p><p>Obzirom da će Merkur biti izravniji nego inače, tako će se odraziti i na ljude - osjetit će jaku potrebu glasno i iskreno progovarati o svojim stavovima i uvjerenjima. Zbog toga možemo očekivati mnoštvo objava na društvenim mrežama o pitanjima socijalne pravde. I to je skroz u redu, jer izražavanje mišljenja i razgovor o tome može dovesti do nekih promjena. </p><p>Merkur u Vagi definitivno želi pravdu, dok Saturn u Jarcu želi reformirati vladine strukture. </p><p>Merkur će prijeći u Škorpiona 10. studenog, čineći nas malo boljima u izražavanju svojih osjećaja. Tri dana kasnije, 13. studenog, Mars, planet strasti i akcije, postaje izravan nakon što je početkom rujna krenuo retrogradno zbog čega smo se osjećali stagnirajuće i nismo bili u mogućnosti krenuti naprijed, no to se uskoro mijenja.</p><p>Mladi Mjesec u Škorpionu 15. studenog bit će svjež emotivni početak za sve ljude, a nakon što se Venera 21. studenog preseli u ovaj znak, željet ćemo voljeti dublje nego ikad u životu. Također, Sunce istog dana prelazi u Strijelca zbog čega ćemo na stvari gledati u optimističnijem svjetlu. </p><p>Pomrčina tijekom punog Mjeseca u Blizancima odigrat će se 30. studenog i donijet će promjenu u načinu na koji se družimo i komuniciramo unutar naših zajednica.</p><h2>Treća konjunkcija Jupiter - Pluton</h2><p>Još jedan događaj vrijedan spomena, a koji je pred nama ovog mjeseca, je konjunkcija Jupiter - Pluton od 6. do 19. studenog. Ovo je treći i posljednji put da će se ti planeti sastati ove godine. Sljedeći put kada formiraju na ovaj način bit će tek 2033. </p><p>Razmislite o načinu na koji se vaš život promijenio od početka travnja kada se to odigralo prvi put i sve će vam biti jasnije.</p><p>Savjet: postoje li određene stvari koje biste i dalje željeli promijeniti, iskoristite ovo dvotjedno razdoblje za realizaciju tih promjena - to će imati trajni učinak, prenosi <a href="https://thewildchild.co.za/mercury-goes-direct-today-it-seems-like-the-cosmos-will-finally-give-us-a-break/" target="_blank">thewildchild.co.za</a>.</p>