U Zadru izvedena prva operacija u eter narkozi, samo pet mjeseci nakon prve u svijetu

U Zadru je 13. ožujka 1847. godine izvedena prva operacija u eter narkozi, a ujedno prva takva u Hrvatskoj. To je bio začetak moderne anesteziologije na našim prostorima. Prije toga, slično je izvedeno pet mjeseci ranije u Bostonu (SAD), tri mjeseca ranije u Londonu i dva u Parizu. Anesteziolog je bio dr. Ivan Bettini, a operaciju je izveo dr. Toma Fumegallo uz pomoć dr. Cesara Pellegrinija Daniellija i dr. Jerolima Definisa. Naime, operirana je 80-godišnja žena zbog hernije.

Zahvat je trajao petnaestak minuta. Nakon operacije pacijentica se probudila te je potvrdila da je bila u dubokom snu i da nije osjetila nikakve bolove, pisalo je u novinama Gazzetta di Zara 15. ožujka 1847. godine. Mjesec dana nakon Zadra, operacija u eterskoj narkozi obavljena je i u Dubrovniku. Zdravstvo u Zadru ima dugu tradiciju. Nakon Dubrovnika, Zadar je bio među prvima koji je uveo karantenu za zarazne bolesti te je ondje osnovana i prva udruga Crvenog križa na prostoru Hrvatske.

Izmišljeni grijači za uši

Chester Greenwood odrastao je u Farmingtonu, gradiću koji je sjedište okruga Franklin, u američkoj državi Maine, gdje su zime prilično hladne. Tako je 13. ožujka 1877. godine prijavio patent grijača za uši. Tim izumom se počeo baviti nekoliko godina ranije, nakon što se "nauživao" hladnoće pomažući na obiteljskoj farmi tijekom školovanja, a posebno prodajući jaja hodanjem od vrata do vrata. Kad mu je bilo 15 godina, bio je već umoran od pokušaja da hukanjem toplog daha zagrijava ruke, a onda ih trlja o uši, ne bi li ih barem malo zagrijao, pa se dosjetio omotati oko glave vuneni šal. No pletivo je bilo grubo i to ga je svrbjelo pa je počeo razmišljati kako doskočiti problemu. Tako je jednog prosinačkog poslijepodneva po povratku kući izradio obruč od fleksibilne žice, s petljama u obliku uha. Potom je zamolio baku da na petlje za uši našije krzno od dabra, kako bi dobio svojevrsne "poklopce" za uši i zaštitio ih od hladnoće. Potom je i te "poklopce" i žicu koja ide preko glave obložio crnim baršunom, da budu mekši i ugodniji za kožu, pa je nakon što je navršio 18 godina, svoj patent prijavio za zaštitu. Prije toga je već započeo s testiranjem interesa sugrađana za razne vrste štitnika za uši, tako što bi s njima na glavi šetao ulicama rodnoga grada. Trebalo je vremena da ljudi prihvate ideju da s time na glavi hodaju ulicom, no kad je vidio da su ljudi počeli i sami izrađivati svoje modele, odvažio se i osnovao tvornicu štitnika za uši "Greenwood's Champion Ear's Protectors".

Objavljen album 'Back to Black'

Drugi album Amy Winehouse, "Back to Black", objavljen je u SAD-u 13. ožujka 2007. godine. Sljedećeg tjedna uzdiže se na sedmo mjesto na Billboardovoj ljestvici, a na visoko drugo mjesto album se popeo nakon što je pjevačica sljedeće godine osvojila pet nagrada Grammy za album, uključujući ploču godine i pjesmu godine za hit "Rehab".

