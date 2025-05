U Zagreb stižu super festivali: Donosimo popis top događanja

Festivali se vraćaju na zagrebačke ulice i trgove, a donosimo popis onih koji nas očekuju narednih dana i tjedana.

Beats&Bites festival

Jedno od omiljenih proljetnih događanja je Beats&Bites festival, koji će se održati na Mažuranićevom trgu. Od 15. do 24. svibnja 2025.. Ulaz je besplatan. Osim dobre hrane, zagarantirana je super zabava uz glazbeni program. Radno vrijeme je od 16 sati radnim danima, od 12 sati vikendom. Što se tiče gastro ponude, u nju će biti uključena Kužina Smash, Taboo Taqueria, Thai Thaise, Shank, Bit Burger, Crofna, Monkey cocktail bar i Tipsy street bar i Madre Badessa.

Zagreb: Na Mažurancu je počeo omiljeni streetfood festival za mlade – Beats&Bites | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Istravaganza Food Festival

Okuse Istre u Zagreb dovest će Istravaganza Food Festival, koji će se održati od 15. do 18. svibnja 2025. na Strossmayerovom trgu. Posjetitelji će moći isprobati autentične istarske specijalitete i vina. Ulaz je besplatan, a festival je otvoren svakog radnog od 11 do 24.

Pizza Festival

Pizze u svim izdanjima i oblicima možete isprobati na Trgu dr. Franje Tuđmana do 18. svibnja 2025. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 12:00 do 24:00, a u subotu i nedjelju od 11:00 do 24:00. Ulaz je besplatan.

Zagreb: Pizza festival na Trgu dr. Franje Tuđmana | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Food Truck Festival

U lipnju se na zagrebački Britanac vraća Food Truck Festival, koji počinje 9., a traje do 14. lipnja 2025. Kao i svake godine, dobre hrane i glazbe neće nedostajati. Ulaz je također besplatan.

Zagreb: Na Britancu počeo Food Truck Festival | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zagreb Beer Fest

Ljubitelji piva i glazbe bit će oduševljeni na Beer Festu koji će se na Trgu dr. Franje Tuđmana održati od 5. do 8. lipnja 2025., svaki dan od 17 sati uz besplatan ulaz. U ponudi će biti više od 180 vrsta piva. Na otvorenoj pozornici nastupat će Grše, Psihomodo Pop, Let 3, Podočnjaci, MY BABY, Šumski, Aracataca, Prazna Lepinja i Peki.

Koncert grupe TBF na Beer festu Zagreb | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Cest is d’Best

Međunarodni ulični festival Cest is d’Best dovest će na gradske ulice vesele izvođače i one željne dobre vibre. Njegovo 29. izdanje održat će se od 5. do 8. lipnja. Vinski grad Kraj lipnja rezerviran je za ljubitelje vina, a Vinski grad bit će otvoren u parku dr. Franje Tuđmana od 24. lipnja do 6. srpnja.