U Zagrebu je otvorena putujuća izložba 'Gaza Remains the Story'

Izložba, koju potpisuje Palestinski muzej iz Ramale, sastoji se od teksta, crteža, fotografija i drugih materijala koji prikazuju život i borbu stanovnika Gaze, ne samo kroz rat i razaranje, nego i kroz kreativnost, umjetnost i svakodnevne priče
Cilj je izložbe osvijestiti kontekst Gaze, razotkriti dezinformacije te pružiti dublji uvid u kulturu i povijest tog područja.
Cilj je izložbe osvijestiti kontekst Gaze, razotkriti dezinformacije te pružiti dublji uvid u kulturu i povijest tog područja.
Cilj je izložbe osvijestiti kontekst Gaze, razotkriti dezinformacije te pružiti dublji uvid u kulturu i povijest tog područja.
Tijekom trajanja izložbe (do 27. studenog) organizira se i međunarodni seminar (26.–27. studenog) posvećen muzejskim praksama solidarnosti i aktivizmu. Govorit će kustosice iz Ramale, Madrida, Ljubljane i Zagreba.
Izložba je na engleskom jeziku, a posjetitelji imaju priliku dati donacije, koje će se proslijediti inicijativi „Nepokorena Palestina“.
Ovo je, kako organizatori navode, i gesta otpora te solidarne podrške palestinskom narodu, te poziv na refleksiju o ulozi muzeja i kulturnih institucija u trenutku globalnih sukoba.
