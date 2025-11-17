TRAJE DO 27. STUDENOG U Zagrebu je otvorena putujuća izložba 'Gaza Remains the Story'

Izložba, koju potpisuje Palestinski muzej iz Ramale, sastoji se od teksta, crteža, fotografija i drugih materijala koji prikazuju život i borbu stanovnika Gaze, ne samo kroz rat i razaranje, nego i kroz kreativnost, umjetnost i svakodnevne priče