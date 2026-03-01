U Zagrebu otvorena prva pučka kuhinja, odmah nakon Beča

Obavijesti

Ana Vukašinović
DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Kuhinja je 1. ožujka nastala kako bi pomogla sugrađanima koji su bili toliko siromašni da nisu imali ni za osnovni obrok. Namirnice su se kupovale od donacija, a prvi prostor nalazio se u Skalinskoj 7

Na današnji dan 1875. godine u Zagrebu je otvorena prva pučka kuhinja - mjesto koje je nastalo iz potrebe, ali i iz solidarnosti. Pokrenulo ju je "Društvo čovječnosti", prva dobrotvorna organizacija u gradu, osnovana još 1823. godine. Među članovima su bili brojni uglednici toga doba, uključujući i bana Josipa Jelačića, a društvo je osnovao Jakov Epstein. Zagrebačka pučka kuhinja bila je tek druga na području tadašnje Habsburške Monarhije - prva je otvorena u Beču.

