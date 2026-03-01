U Zagrebu otvorena prva pučka kuhinja, odmah nakon Beča

Na današnji dan 1875. godine u Zagrebu je otvorena prva pučka kuhinja - mjesto koje je nastalo iz potrebe, ali i iz solidarnosti. Pokrenulo ju je "Društvo čovječnosti", prva dobrotvorna organizacija u gradu, osnovana još 1823. godine. Među članovima su bili brojni uglednici toga doba, uključujući i bana Josipa Jelačića, a društvo je osnovao Jakov Epstein. Zagrebačka pučka kuhinja bila je tek druga na području tadašnje Habsburške Monarhije - prva je otvorena u Beču.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+