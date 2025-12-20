U Zagrebu pušten u rad UNIVAC 1110, najveći kompjutor u državi

Na današnji dan 1974. godine u Zagrebu je svečano pušten u rad veliki kompjutorski sistem UNIVAC 1110, tad najveći kompjuterski sistem u Jugoslaviji, u sklopu SRCA (Sveučilišnog računarskog centra), koji je uspostavljen tri godine ranije. Štoviše, bilo je to najveće i najbrže računalo postavljeno u ovom dijelu Europe, a prostiralo se na više od 400 četvornih metara. Mjesec dana ranije testirane su njegove performanse, a svečanosti puštanja u rad prisustvovali su brojni političari i veliki dio znanstvene zajednice.

