'U životu mi ništa ne ide. Voljela bih se udati i imati djecu. Nazire li se uskoro kraj mojoj agoniji?'

Dragi Mevludine,

U životu mi ne ide ni na jednom polju, ni u ljubavi ni na poslu. Radim povremene slabo plaćene poslove, iako se ipak nazire posao koji bi mogao biti za stalno, ali se brinem hoće li se to i ostvariti. Voljela bih se udati i imati djecu, i to me najviše muči. Također, imam namjeru prodati sadašnju nekretninu i kupiti za te novce manji stan te se brinem hoću li uspjeti. Lani mi je umro otac i od tada rodbina ne kontaktira sa mnom. Inače sam cijeli život krhka zdravlja. Počela sam sumnjati na crnu magiju. Molim Vas za pomoć. Nazire li se uopće kraj mojoj agoniji?

šifra: zabrinuta

Odgovor

Po prirodi ste preosjetljivi, pomalo nesigurni, no također pozitivne i dobre duše. No problem je u vašoj pasivnosti, u mislima se često vraćate u prošlost, sami sebe bez razloga opterećujete. U životu ste uvijek bili dobronamjerni, ali samopouzdanje i vjera u život su vam poljuljani. No ne trebate očajavati jer ja vama u ovoj godini, i to vrlo brzo, vidim novi posao s kojim ćete biti zadovoljni. U iduća tri mjeseca vidim da ćete imati više volje i motivacije te da će vam ova godina biti bolja nego prošla. Vidim i novo poznanstvo krajem godine, bit ćete prijatelji, a poslije će se ostvariti i veza, brak te na kraju djeca. Zapravo vam ništa ni nedostaje, jedino je problem što ste malo prenježni i preosjetljivi, ali to je vaš karakter. Dolazi vam bolje razdoblje, vidim da ćete biti sretniji, više se družiti i komunicirati. Probajte više udovoljavati samoj sebi, priuštite si kakvu masažu i opuštanje, dobro će vam doći. Napredak vam slijedi i ove i iduće godine, bit ćete ispunjeniji na svim poljima. Samo probajte pozitivnije misliti i imajte više vjere u život. Nikakve magije i uroka nemate. Javite mi se tijekom ljeta. Sretno.

