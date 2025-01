Bliži se vrhunac sezone gripe: Simptomi dolaze već u par sati

Zaključno s prvim tjednom siječnja 2025. u Hrvatskoj je prijavljeno 1234 slučajeva gripe, od čega je u prvom tjednu 2025. zaprimljeno 567 prijava. Ukupno je do sada hospitalizirano 152 oboljelih, od kojih sedam u jedinici intenzivnog liječenja, također manje nego lani (231 osoba je bila hospitalizirana, od toga 22 osobe u JIL-u). Zasad je intenzitet gripe nešto blaži u odnosu na prošlu sezonu (kad je bilo ukupno 1887 prijava u istom razdoblju), no treba imati na umu da to vjerojatno nije i konačni broj oboljelih, kaže doc. dr. sc. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Naime, na temelju zaprimljenih prijava, procjena stvarnog broja oboljelih je i do nekoliko puta veća, među ostalim i zato što pri interpretaciji podataka o broju prijavljenih slučajeva gripe za 51. i 52. tjedan 2024. treba uzeti u obzir da se u Hrvatskoj, kao i u drugim europskim državama, tijekom blagdana uobičajeno manje testira i manje prijavljuje, pojašnjava sugovornik. Inače, ove sezone je veći udio gripe virusa tipa B od početka (u nekim EU državama je slično), iako se taj tip gripe obično u većem udjelu javlja u drugom dijelu i potkraj sezone.

Visoka temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i opća slabost prvi su najčešći simptomi gripe

- Teško je predvidjeti daljnju dinamiku tjednog prirasta novooboljelih, tj. koliko će strm biti uzlazni dio epidemijske krivulje, jer to ovisi o puno različitih faktora. Uobičajeno sezona gripe traje nekoliko mjeseci, pri čemu se vrhunac epidemije najčešće bilježi u drugoj polovici siječnja, odnosno prvoj polovici veljače, nakon čega postupno pada broj tjedno oboljelih te se do Uskrsa obično bilježe sporadični slučajevi gripe - pojašnjava.

Inače, dosad su oboljeli od gripe zabilježeni u svim županijama, pri čemu je najviše prijava očekivano pristiglo iz onih s najvećim brojem stanovnika: Primorsko-goranska, Grad Zagreb i Splitsko-dalmatinska županija. Kumulativna stopa prijava ovosezonske gripe na razini Hrvatske je oko 30 na milijun stanovnika, a kreće se od ispod 10 u pretežno istočnom dijelu države (u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji) do oko 70 u Karlovačkoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Stručnjaci i ovaj put ističu da je cijepljenje dosad jedina poznata učinkovita zaštita od težih komplikacija gripe koje su češće kod ljudi čiji je imunitet oslabljen zbog bolesti. Cijepljenje se posebno preporučuje za djecu mlađu od dvije godine, osobe starije od 65 i kronične bolesnike (dijabetičari, astmatičari i oni s bolestima pluća te kardiovaskularni bolesnici ili ljudi s bolestima bubrega), kao i onima koji se liječe kemoterapijom ili su na zračenju.

Za gripu ne postoje specifični lijekovi: Temperaturu skidajte lijekovima na bazi paracetamola ili ibuprofena, koji pomaže i protiv bolova u mišićima, a organizam jačajte C vitaminom, čajevima i juhama

U ordinacijama obiteljske medicine koje smo kontaktirali potvrdili su nam da ovih dana bilježe više gripe, dok se smanjuje broj oboljelih od COVID-a. U oba slučaja, infekcija se najčešće javlja naglim porastom temperature te bolovima u mišićima, glavoboljom, osjećajem umora i iscrpljenosti. Može se javiti i suhi kašalj, često uz visoki podražaj na kašljanje, što dodatno iscrpljuje pacijenta. Rjeđe se javljaju začepljeni nos i grlobolja. Za gripu je tipično da se simptomi javljaju naglo, u roku od nekoliko sati, te da je stanje najteže u prvih tri do pet dana. Kako bi se izbjegle komplikacije, preporučuje se preležati barem sedam do deset dana ili dok se većina simptoma ne povuče.

Posebnih lijekova protiv gripe nema, uzimaju se oni koji pomažu ublažiti simptome. Visoku temperaturu treba skidati lijekovima na bazi paracetamola ili ibuprofena, koji pomažu i protiv bolova u mišićima. Kod otežanog disanja možemo si pomoći kapima za nos. Pijte puno čaja radi rehidracije organizma. Preporučuje se lagana prehrana, s naglaskom na toplu pileću juhu, koja će organizmu osigurati vitamine i minerale potrebne za oporavak.

Gripa povećava rizik od infarkta kod mladih i zdravih ljudi

Kad je u pitanju gripa, dobro je mirovati 7 do 10 dana, dok se ne povuku teži simptomi, kako se ne bi razvile komplikacije

I zdravi mlađi ljudi koji dosad nisu imali kardiovaskularnih problema trebaju razmisliti o cijepljenju protiv gripe jer je riječ o upalnoj bolesti koja povećava rizik od stvaranja ugrušaka u krvnim žilama, što može dovesti do infarkta. Štoviše, statistika upućuje na to da je rizik od srčanog udara kod mlađih osoba tijekom oporavka od gripe veći za deset puta nego inače i često je prva manifestacija koronarne bolesti za koju se dotad nije znalo.

Cjepiva ima još, besplatno je za sve koji se žele cijepiti

Cijepiti se besplatno mogu svi građani koji to žele, kaže doc. dr. sc. Bernard Kaić

Cjepiva još ima, nisu potrošene sve nabavljene doze, pa svi oni koji spadaju u rizične kategorije još imaju vremena za ovu vrstu zaštite. Besplatno se mogu cijepiti svi koji to žele, neovisno o tome pripadaju li kategorijama stanovništva s povećanim rizikom ili ne. Dovoljno je javiti se liječniku obiteljske medicine, koji će vas naručiti za cijepljenje. Ako neki liječnici trenutno nemaju cjepiva, još ga mogu naručiti i dobit će ga na vrijeme, kaže doc. dr. sc. Bernard Kaić.