U svojoj knjizi 'Burnout: The Secret to Unlocking the Stress Cycle' koautorice (i sestre blizanke) Emily i Amelia Nagoski otkrivaju da je završavanje ciklusa stresa - tako da pronađemo način da našem tijelu damo do znanja da više nismo u opasnosti te da može olabaviti stres - predstavlja najučinkovitiji način za izbjegavanje burnouta odnosno stanja emocionalne iscrpljenosti. Tjelesna aktivnost ili bilo koja vrsta tjelesnog pokreta jedan je od izvrsnih načina za to, kažu, ali postoji i nekoliko drugih načina.