Učite od drugih: 8 fraza koje si sretni parovi u svađi ne govore

U bilo kojem braku ili vezi, bez obzira koliko pozitivni ili sretni bili, dogodit će vam se da kažete nešto zbog čega ćete zažaliti. Ključno je da naučite što nikad ne smijete reći da kasnije ne biste previše žalili

<p>I sretni parovi se kao i svi drugi svađaju, ali oni nauče ono što ne bi smjeli reći u žaru rasprave. Razumiju granicu koju ne treba prelaziti.</p><p>- Vremenom partneri uče što je prihvatljivo i neprihvatljivo, kao i o tome gdje postoji granica između njih dvoje - kaže Andrew Aaron, bračni savjetnik, seksualni terapeut i terapeut za veze.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Stručnjaci su otkrili koje fraze sretni partneri nikada ne govore jedno drugome.</p><h2>1. Odrasti!</h2><p>Ovo je omalovažavajuća fraza koja djeluje na pretpostavci da ste vi u pravu, a vaš partner u krivu. </p><p>- Velika pogreška. Ovo će oslabiti samopoštovanje partnera - kaže Shar Fuller, stručnjak za veze.</p><h2>2. Ti si kriv/a za ovo</h2><p>Kad god nešto krene po zlu, postoji prirodni instinkt da pokušate shvatiti što se dogodilo i zašto. To obično dovodi do dodjele krivnje, a prvi instinkt većine ljudi je da ne upiru prstom u sebe. Međutim, ako svu krivnju prebacite na partnera tako ćete potaknuti samo ogorčenost i bijes.</p><h2>3. Patetičan/a si</h2><p>Ovakva fraza obično proizlaze iz nakupljene boli i gorčine koja se nakupila tijekom vremena. Ako se ne pozabavite korijenom tih emocija, one će izaći na vidjelo za vrijeme rasprave ili svađe s partnerom.</p><h2>4. Nikad se nisam trebala udati za tebe</h2><p>Ovo je izjava koja u trenutku može pokvariti odnos. Ova izjava će duboko raniti partnerov osjećaj karaktera i samopoštovanja. Teško ćete ispraviti ovako nešto, pa razmislite o tome što bi vas moglo natjerati da kažete ovako nešto i riješite to sa sobom prije nego što kažete partneru. </p><h2>5. Gubitnik si, ali moj gubitnik</h2><p>Ako vam padne na pamet ova fraza ili bilo koja druga takva sarkastična izjava, zastanite na trenutak i razmislite. Možda je vaša veza ona u kojoj je sarkazam drugi jezik. Ali, kako je ova izjava na bilo koji način pozitivna? Čak i ako mislite da je drugi dio fraze simpatičan, sve što vaš partner čuje je "Ti si gubitnik".</p><h2>6.Volio/Voljela bih da te nikad nisam poslušao/la</h2><p>Svi griješe. Svi ponekad izaberu krivo. No, važno je ne kažnjavati svog partnera kada odluka dovede do nesretnog ishoda. Na kraju, oboje ste zajednički donijeli odluku, čak i ako vas je partner možda nagovorio.</p><h2>7. Isti/a si otac ili mama</h2><p>Ova fraza je dvostruko uvredljiva jer ne samo da ponižava vašeg partnera, već i njihove roditelje. Mali je udarac kopati po karakteru ili negativnim atributima nečije obitelji i koristiti ih protiv partnera. Upoznavanje obitelji partnera znači da ste dobrodošli u njegov krug. Ne zloupotrebljavajte povjerenje koje ste stekli, kaže Fuller. Pokažite svom partneru da poštujete njih i njihovu obitelj.</p><h2>8. Žao mi je što nisam dovoljno dobar/a za tebe </h2><p>Povjerenje je ključno u vezi, a ovakvo iskazivanje nedostatka samopouzdanja dovesti će do frustracije. Također sugerira nefleksibilnost ili nespremnost za promjenom, piše <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/9-things-happy-couples-never-210419418.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJt">Yahoo</a>.</p>