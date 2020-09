Seks po dekadama: U 20-ima se eksperimentira, u 40-ima žene doživljavaju svoj spolni vrhunac

Tijela nisu izgrađena da ostanu u toj strastvenoj fazi nabijenoj hormonima. Saznajte koji su točno vaši 'okidači' i posegnite za njima, savjetuje stručnjakinja za veze Tracey Cox

<p>Kao i većina stvari, i seks se poboljšava s vremenom, kaže guru za veze <strong>Tracey Cox</strong> (58).</p><p>U svojoj knjizi 'Sjajan seks počinje u 50-ima, Tracey otkriva različite faze svog ljubavnog života te kako uživati u seksu u svakom desetljeću, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12732984/sizzling-sex-every-age-twenties-fifties/" target="_blank">The Sun. </a></p><h2>Dvadesete - eksperimentiranje</h2><p>- Sjećam se dvadesetih kao vrtoglave mješavine slobode i nesigurnosti. Prekinula sam vezu sa svojim dugogodišnjim dečkom s kojim sam se čak zaručila na svoj 21. rođendan. Nakon prekida, odlučila sam neko vrijeme ostati sama. Imala sam snažan seksualni nagon i puno maštarija, ali nisam djelovala po tom pitanju - kaže stručnjakinja za veze. 

- Dvadesete su vrijeme kada postoji najviše vjerojatnosti za seks u troje, s osobom istog spola te puno ležernog seksa - kaže te dodaje da s druge strane postoji puno nesigurnosti. 

- U tim godinama više smo fokusirani na izgled, a manje na zadovoljstvo - kaže. 

- Zanemarite okvire. U redu je ako ne želite spavati s puno ljudi i eksperimentirati. Odredite svoja pravila i ne pokušavajte se držati onih koji vam ne odgovaraju. Ako vam treba dulje vremena za postizanje orgazma, koristite seksualna pomagala kako bi izjednačili zadovoljstva. Savršena tijela ne postoje. Biti dobar u krevetu ne znači imati sjajno tijelo, već entuzijazam. Ako se osjećate loše nakon seksa, spavate s krivom osobom - kaže Tracey. To je bio moj prvi susret s dugotrajnom i monogamnom vezom - kaže te dodaje da joj se brak kao takav nije svidio. Voljela je supruga, ali nije joj se svidjelo što im je budućnost unaprijed zacrtana te pomisao da više nikada neće spavati s drugima.</p><p>- Razvela sam se i ambiciozno posvetila karijeri. U tridesetima parovi doživljavaju najveću seksualnu prijetnju - djecu - kaže. </p><p>- Postoje ipak seksualni bonusi - većina u ovoj dobi je sigurnija i bolje poznaje svoje tijelo. Iako se neke žene muče s orgazmom u dvadesetima, većina ga postiže u ovom desetljeću jednostavno zato što su iskusnije i spremnije tražiti od partnera da ih zadovolji - kaže Tracey. </p><p>Partneri ne čitaju misli. Dajte povratne informacije o onome što volite, a što ne. Prestanite žaliti za seksom koji ste imali na početku veze. </p><p>- Tijela nisu napravljena da ostanu u toj strastvenoj fazi nabijenoj hormonima. Nije posao vašeg partnera da vas oraspoloži za seks, nego vaš. Saznajte koji su točno vaši 'okidači' i posegnite za njima. Pročitajte nešto seksi i potaknite sami sebe - savjetuje Tracey za tridesete. </p><p>U redu je s vremena na vrijeme prestati sa seksom. </p><p>- Mnogo parova u prve dvije godine djetetova života uopće ne prakticira seks i to je normalno. Dogovorite se za predah i nitko neće poludjeti misleći da je to trajna odluka - kaže. </p><h2>Četrdesete - prekretnica</h2><p>- Ušla sam u četrdesete osjećajući se poprilično zadovoljno svojim seksualnim životom. Dok su se moji oženjeni prijatelji žalili na nedostatak libida, moj je još uvijek bjesnio. Osjećala sam se fantastično. Imala sam osobnog trenera, putovala sam, promovirala knjige i udvarali su mi se duplo mlađi muškarci - kaže te dodaje da joj je s napunjenih 45 to dosadilo.</p><p>Željela je ozbiljnu vezu s nekim zrelim. </p><p>Ovo je također desetljeće u kojemu se puno nezadovoljnih žena razvodi s prvim supružnicima. Nekoliko je studija utvrdilo da je sredina četrdesetih godina vrhunac seksualnog zadovoljstva žena, sve dok imate pravog partnera. Iznenada ste spremni za stvari koje biste prethodno odbacili: igranje uloga, igre vezivanja, seks igračke, čak i seks zabave. Shvaćate da je život kratak, što vas čini otvorenijima za nove seksualne avanture.</p><p> - Neka orgazam ne bude jedini cilj do kojeg treba što prije stići. Njega možete imati i sami, a vrijeme s partnerom je ipak nešto više od samog orgazma. Spontani seks je precijenjen. Morate planirati seks. Ako ne stvorite prave uvjete da se seks dogodi u dugotrajnim vezama, na kraju ćete ga imati samo na rođendane i godišnjice. Najlakši način da pojačate želju za seksom je da ga imate što više - savjetuje. </p><h2>Pedesete - Jackpot</h2><p>- Kada sam napunila 50 godina, dvije godine nakon menopauze, moj seksualni nagon naglo je pao. Ali nisam imala pojma da će se moj život uskoro promijeniti na bolje. Otprilike u to vrijeme upoznala sam svog drugog supruga Milesa, ljubav mog života - kaže te dodaje da se želja ponovno vratila, jer je osjetila ljubav i požudu u istom paketu. </p><p>- Menopauza je izazov za sve nas, ali smo obrazovaniji nego ikad i možemo to donekle okrenuti u svoju korist- kaže.</p><p>- Seks može biti bolji u srednjim godinama jer se žene napokon opuste. Djeca su odrasla, ostvarili ste se u karijeri ili se zaustavljate, većina nas je financijski u boljem položaju i imamo vremena i energije da se usredotočimo na sebe. Seks je manje usredotočen na penetraciju, sporiji je i erotičniji - kaže. </p>