Učitelji otkrili kakve roditelje ne podnose: 'Štete svojoj djeci'

Nekoliko je učitelja iz Amerike za Business Insider ispričalo koji su po njima najgori tipovi roditelja, evo što kažu:

1. Roditelj koji upravlja

- Imam nekoliko učenika s roditeljima koji kao da se trude napraviti moj posao umjesto mene. Stalno zovu školu, ponekad čak i tijekom dana, a svoju mi djecu šalju sa bilješkama o tome na što trebam paziti i kako da se ja ponašam u određenoj situaciji, kao da nisam obučena kroz godine predavanja. Oni uvijek samo previše paze na svoju djecu i ne daju im da dišu. Moji učenici su u srednjoj školi, prestari su za takve roditelje - kaže Lynn, profesorica u srednjoj školi u New Jerseyju.

2. Roditelj čije dijete ne može pogriješiti

- Imam jednog učenika koji uvijek ometa razred, i to tako da sam ga ove godine nekoliko puta morala izbaciti iz razreda i poslati ravnatelju. Ali svaki put kad njegova majka dođe po njega, optužuje me da tretiram njezinog sina drugačije od ostalih učenika, tvrdeći da ga jednostavno ne volim. Ono što ne volim jest kad on baca loptice i grubo se šali u razredu. Ipak, prema njegovoj mami on ne može učiniti ništa loše. A to znači da se njegovo ponašanje nikada neće promijeniti - kaže Anne, profesorica u srednjoj školi u New Jerseyju.

3. Roditelj koji sve dopušta

- Jedna moja učenica svakodnevno dolazi u školu i drugima pokazuje nešto novo što je dobila; kunem se da joj roditelji daju sve što poželi. To utječe na ostale učenike koji se ne osjećaju voljeno jer nemaju svaki dan novu Hermesovu narukvicu ili Chanel torbicu. To im ruši samopoštovanje, iako je očito da je upravo ta učenica bez samopouzdanja. Želi pokazati materijalne stvari ostaloj djeci, ali mislim da njeni roditelji moraju shvatiti da rade krivo - kaže Francis, učiteljica srednje škole u New Yorku.

4. Roditelj koji ne sudjeluje

- Najgora vrsta roditelja je ona koja svoje dijete ne smatra odgovornim za to kako se ponaša i umjesto toga krivi učitelja. Onaj koji očekuje da učenje završava u učionici, a da kod kuće dijete ništa ne treba. Roditelj koji ne smatra da je problem to što uopće nije uključen u akademsku budućnost svog djeteta - kaže Troy Dot, profesor u srednjoj školi.

5. Apatični roditelj

- Bilo mi je zaista jako teško vidjeti roditelje koji su bili potpuno rezervirani prema svom djetetu. Budući da sam i sama novi roditelj, mogu shvatiti da je roditeljstvo jako teško, međutim, djeca ovise o nama. Slamaju mi srce roditelji koji samo pošalju dijete u školu i dalje ne misle o ničemu - učiteljica kaže Isabella.

6. Roditelj kojeg nikad nema

- Po mom mišljenju, jedan od najgorih tipova roditelja je onaj koji nikad nije kod kuće. Mogu suosjećati da da neki roditelji mnogo rade, ali svejedno ne mogu shvatiti da itko djecu ostavi prepuštenu sebi - kaže Kate L.

7. Roditelj koji na sve pristaje, ali ne djeluje

- Učitelji provode puno vremena planirajući roditeljske sastanke kako bi razgovarali o tome što muči obje strane, učitelje i učenike. Najgori su roditelj koji se sa svim generalno slažu, ali ne rade ništa da se stvari promijene. čak ni nakon nekoliko sastanaka na istu temu - dodala je profesorica Kate L.

8. Roditelj "Ne znam što se događa s njom, ali ja joj to ne dopuštam"

- Postoje i roditelji koji za sve krive druge i probleme nikad ne rješavaju. Kad dijete u nečem nije uspješno, okrivit će školu, jer 'njihovo dijete kod kuće uči , ali oni nemaju pojma što u školi radi' - zaključila je Kate L.

9. Neizravni roditelj

- Najgori su roditelji koji ne komuniciraju izravno. Više sam puta od roditelja doživjela da su kontaktirali upravu ili nekoga iznad mene, a problem je mogao biti riješen tako da se prvo obrate meni - kaže Cynthia, profesorica u srednjoj školi.

10. Roditelj koji previše priča

- Ne mogu podnijeti roditelje koji govore za svoju djecu, umjesto da puste da se djeca zalažu za sebe - rekla je Cynthia i dodala da joj je najgore kad nema pojma treba li djetetu pomoć jer to nije čula od djeteta već su joj roditelji došli objasniti da dijete nešto ne razumije.

11. Roditelj koji okrivljuje

- Najgori roditelj je onaj koji učitelja krivi za neuspjeh djeteta u školi. Bez obzira na koji ih način pokušamo upozoriti da se dijete nije snašlo, nekako smo mi uvijek krivi - kaže Miranda.