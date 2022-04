Više seksa u braku donijet će raspored kao i 'tajni znakovi'

Možda ste ljuti zbog nečega na partnera, a kad postoji ljutnja i ogorčenost seks pada u drugi plan. No ne dopustite da te ‘seksualne sankcije’ traju, zatražite primirje i pokušajte porazgovarati.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili zašto se seksaju s bivšima

- Često nije problem razgovarati o seksu kad je sve u redu, no kad se i drugi problemi nagomilaju, povlačimo se i postajemo šutljivi. Zato ne tražite krivca. Imajte na umu da partner koji čezne za više strasti nije zbog toga bolji niti uzbuđeniji, kao i da druga strana, zbog toga što joj trenutno nije do seksa, nije frigidna ili ona ‘s problemom’ - upozorava britanska seksualna terapeutkinja Tracey Cox.

Ako želje nisu usklađene, jedno od vas vjerojatno se osjeća odbačeno, a drugi partner osjeća da ga se pritišće i gnjavi. Oboje se osjećaju loše i jedino uz kompromis možete popraviti 'pokvarene' strasti. Pokušajte postaviti realne ciljeve i ostvariti ih.

- Neka partner koji želi više seksa odredi najmanji broj odnosa koje želi tijekom dva tjedna, a partner koji nema toliku želju odredi maksimum, pa pronađite ‘zlatnu sredinu’ - savjetuje Cox.

I nemojte očekivati da će se stvari riješiti tim jednim razgovorom, ma koliko se oslobođeno i zadovoljno nakon njega osjećali. Riješili ste najteži dio problema: priznali da problem postoji, sad tek slijedi 'ozbiljan rad'.

I u restoranu ćete teško dobiti mjesto bez rezervacije

Provjerite datume koji vam oboma odgovaraju za seks, nemojte samo čekati da se on 'dogodi'. Planiranje vam se ne sviđa, imate osjećaj da 'to više nije to'? Glupost, jer sad ste - bez seksa. Ni u dobrom restoranu nećete dobiti mjesto bez rezervacije, planirajte veliku noć, pripremite se za nove stilove i tehnike.

Seksualni život je često samo simptom problema

Poradite na kvaliteti odnosa: razgovarajte što želite promijeniti u vođenju ljubavi, recite što vam se sviđa i što biste voljeli probati te recite ako vam se nešto ne sviđa. Nastojte biti konstruktivni, ne negativni, jer ako je riječ o nečemu što partner voli, opet morate naći kompromis.

Seks je poput računa u banci - ulažite!

Nemojte samo filozofirati, navalite što prije! Istraživanja pokazuju da trošimo previše vremena od trenutka kad poželimo seks do same izvedbe, što je također jedan od razloga za gubitak motivacije. Razmišljajte o seksu kao o bankovnom računu na koji stalno treba ulagati da biste nešto imali.

Teško vam je razgovarati? Darom recite što želite

Što ste dulje zajedno, to više robujete navikama. Seks postaje jednoličan i brz, već dobro znate što pali partnera i samo pritišćete te 'prekidače'. Pod hitno kupite knjigu u kojoj se opisuju razne tehnike i poklonite je partneru. Ne spominjite dosadu, radije recite da ste znatiželjni i želite malo 'osvježiti' odnos.

Dogovorite tajne znakove za maženje, strastvenu noć...

Ideja da sami inicirate seks vrlo je poticajna, osjećat ćete se više seksi, pogotovo ako partner spremno odgovori. No ne prepuštajte sve slučaju: dogovorite znak na temelju kojeg ćete znati je li partner raspoložen, ili možda ima previše posla, dogovor s prijateljima i sl.

Najčitaniji članci