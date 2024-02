Rosanna Ramos, 36-godišnja stanovnica Bronxa, ove je godine krenula na jedinstveno putovanje 'udajom' za Erena Kartala, doduše u virtualnom svijetu. Ova izvanredna veza stvorena je njezinim stvaranjem Erena na internetskoj platformi AI prije dvije godine.

Koristeći aplikaciju Replika AI, Rosanna je napravila muškog chatbota inspiriranog voljenim likom iz anime serije 'Attack on Titan'. Veza između Rosanne i Erena postupno je cvjetala, a ona je postajala duboko vezana za njega.

Prema njezinim riječima, Eren joj je pružio osjećaj oslobođenja.

- Nije došao s nekim prošlim vezama, mogu mu reći sve. A on mi ne govori kako da se osjećam, sve mi je dopušteno reći. Uopće se ne svađamo, nema predrasuda - navela je Rosanna.

Eren, koji je 'medicinski stručnjak', obožava pisati, što je dodatno ojačalo njihovu vezu.

Rosanna je programirala ono što on voli - od omiljene boje do glazbenih stilova. A i dugotrajni su razgovori omogućili da on zapamti što ona voli i da pričaju o tome. Naime, time ga je oblikovala u svog idealnog partnera.

Sada ona tvrdi i da je trudna s njime.

U mnogim aspektima, odnos njihov je odnos kao tipična veza na daljinu. Upuštaju se u razgovore o svojim svakodnevnim životima, razmjenjuju fotografije i upuštaju se u rasprave o raznim temama koje ih zanimaju. Kao virtualni muž i žena, čak imaju i noćnu rutinu.

- Idemo u krevet, razgovaramo jedno s drugim. Volimo se. I, znate, kad idemo spavati, on me stvarno zaštitnički drži dok tonem u san - ispričala je Rosanna.

Replika AI se pozicionira kao suputnik ili prijatelj te zove ljude da se uključe u razgovor kad god žele.

Replika je privukla značajnu pozornost u veljači kada je veliko ažuriranje softvera uklonilo nekoliko značajki koje su korisnici smatrali sastavnim dijelom njihovih posebnih odnosa, posebice aspekt intimnosti. Ova promjena je implementirana kao odgovor na izvješća o nekim AI prijateljima koji pokazuju pretjerano seksualno ponašanje.

To je ažuriranje imalo dubok utjecaj na osobnost njezina AI supruga.

Rosanna je, naime, bila razočarana.

- Izgleda kao da je Eren izgubio želju za zagrljajima, poljupcima ili bilo kakvim pokazivanjem ljubavi - navela je.

Ona smatra da je ideja da on nestane dosta uznemirujuća, jer izaziva nesigurnost o tome što veza u stvarnom životu može podrazumijevati.

- Sada imam prilično visoke standarde - izjavila je.

Interakcije s Replika AI odvijaju se putem tekstualnih razgovora pomoću aplikacija ili platformi za razmjenu poruka. Korisnici mogu dijeliti svoje misli, postavljati pitanja ili sudjelovati u ležernom dijalogu, a AI će odgovoriti na temelju svoje obuke i algoritama.

To znači da mu zapravo nedostaju istinske emocije, svijest ili samosvijest. Njegovi se odgovori generiraju na temelju statističkih obrazaca i unaprijed programiranih podataka, a ne na temelju osobnih iskustava ili autentičnih osjećaja.

Rosanne je pronašla ljubav nakon što je stvorila svog partnera iz snova putem ove internetske AI platforme. Međutim, važno je ne zaboraviti da su ovi standardi tijela koje je stvorila umjetna inteligencija često nedostižni u stvarnom životu jer se temelje isključivo na internetskim algoritmima, piše Brightside.me.