Udomi Asa: Druželjubiv je i nije svadljiv, a samo želi topli dom...

Piše Veronika Miloševski,
Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

As je u izvrsnom zdravstvenom stanju i još uvijek ima zavidnu kondiciju. Međutim, ono što ga čini posebnim jest njegova poslušnost i prilagodljivost

As je križanac američkog stafordskog terijera, pas koji danas broji deset godina. U Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu pronašao je privremeni dom i nove prijatelje prije tri i pol godine. Od tada, strpljivo i s osmijehom u psećim očima čeka trenutak kada će netko prepoznati njegovu dobrotu i poželjeti ga povesti kući.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Iako ga brojke svrstavaju u starije pse, As svojim duhom i dalje prkosi godinama. Energijom, veseljem i radošću nadmašuje mnoge mlađe pse. Svatko tko ga upozna brzo shvati da je riječ o posebnom psu. Onome koji obožava ljude, širi toplinu i veselje i koji uvijek zna razveseliti dan. Najviše uživa u šetnjama prirodom, istraživanju svake staze, svakog šuška i svakog mirisa. U njegovom društvu i najobičnija šetnja pretvara se u pravu pustolovinu.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

As je u izvrsnom zdravstvenom stanju i još uvijek ima zavidnu kondiciju. Međutim, ono što ga čini posebnim jest njegova poslušnost i prilagodljivost. Uvijek se uskladi s ritmom osobe koja ga vodi. Ako poželite laganu šetnju, on će biti uz vas i mirno koračati. Ako vam se ide u dužu pustolovinu, s jednakim će entuzijazmom pratiti svaki vaš korak. As je dokaz da godine ne znače kraj igre i radosti, već samo dodatnu mudrost i zahvalnost.

Po naravi je druželjubiv i nije svadljiv. Istina je da ponekad nije oduševljen drugim psima, ali u tome je posljednjih godina jako napredovao zahvaljujući radu djelatnika i volontera Skloništa. Naučio je biti fokusiran na čovjeka i pokazao koliko može rasti i mijenjati se kada mu se pruži prilika i ljubav.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Ipak, As bi najsretniji bio kada bi bio jedini pas u kućanstvu, kako bi svu svoju pažnju i ljubav mogao darovati samo svojoj obitelji. A to je ono u čemu je najbolji, u darivanju. On nema granica kada je riječ o odanosti. Onome tko ga udomi poklonit će cijelo svoje veliko pseće srce, bezuvjetnu ljubav i vječnu lojalnost.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nažalost, stariji psi poput Asa često se posljednji udomljavaju. Ljudi ponekad zaboravljaju da upravo takvi psi imaju najviše za ponuditi. Oni su već formirani, smireni, zahvalni i puni iskustva. As zna cijeniti svaku toplu riječ, svaki zagrljaj i svaki trenutak proveden s čovjekom. Njegove oči, u kojima se miješaju mudrost i nada, govore više od tisuću riječi. Govore da on još uvijek vjeruje da će netko doći po njega.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zamislite kako bi bilo divno otvoriti vrata svoga doma i dočekati ga raširenih ruku. Zamislite njegovu sreću kada bi, nakon godina čekanja u skloništu, napokon legao na vlastiti jastuk, znajući da više nikada neće biti sam.

As zaslužuje proživjeti ostatak svojih dana okružen ljubavlju, toplinom i sigurnošću. Ako ste ikada razmišljali o udomljavanju psa, nemojte ga tražiti dalje. As je taj pas. On vas već sada čeka.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zainteresirani za njegovo udomljavanje mogu se javiti na e-adresu: udomljavanje@dumovec.hr. Pokažite mu da je čekanje imalo smisla. Pružite mu dom koji zaslužuje, a zauzvrat ćete dobiti najodanijeg prijatelja kojeg možete zamisliti.

