Otkrivena su najpopularnija imena pasa za 2025. Je li ime vašeg ljubimca na popisu?

Listopad je poznat kao 'Mjesec udomljavanja pasa', a mnoge obitelji upravo će u ovom periodu u svoj dom dovesti novog četveronožnog člana. Ako i vi tražite novog ljubimca, možda će vas zanimati koja su najpopularnija imena za pse ove godine, a koja su upravo objavljena.

Prema analizi globalnih podataka koju je provela aplikacija za dresuru pasa Woofz, a prenosi Daily Record, vlasnici se sve više odlučuju za kratka imena. Novi trendovi pokazuju sklonost prema nježnim imenima bogatim samoglasnicima (na koja psi najbolje reagiraju), cvjetnim motivima i klasičnim, bezvremenskim nazivima.

Bilo da tražite inspiraciju za svog novog dlakavog prijatelja ili vas zanima je li ime vašeg psa dospjelo na vrh ljestvice, u nastavku donosimo pet najpopularnijih imena za ženke i mužjake ove godine.

Foto: 24sata

Top 5 imena za ženke

Luna

Proslavljeno zahvaljujući jedinstvenom liku Lune Lovegood iz serijala o Harryju Potteru, ovo žensko ime odnosi se na rimsku božicu Mjeseca. Psiću s posebnom i jedinstvenom osobnošću ovo će ime savršeno pristajati.

Bella

Na talijanskom, latinskom i španjolskom jeziku, Bella znači 'lijepa'. Vlasnici koji smatraju da imaju najljepšeg psića na svijetu često će se odlučiti upravo za ovo popularno ime.

Daisy

Jedno od dva cvjetna imena koja su se našla na popisu, Daisy (Tratinčica) asocira na lijepe bijele cvjetove koji ljeti krase travnate livade. Slatkom bijelom psu ime Daisy bi odlično odgovaralo.

Lucy

Lucy je omiljeno ime za djevojčice diljem svijeta, a potječe od latinskog izraza za 'svjetlost', odnosno 'lux'. Prema stručnjacima za imena, ono predstavlja nadu, sjaj i prosvjetljenje.

Lily

Ovaj botanički naziv (Ljiljan) ostaje omiljen izbor, a simbolizira čistoću, nevinost i savršenstvo. Dobro odgojenom i mirnom psiću ovo bi predivno ime savršeno pristajalo.

Foto: 24sata

Top 5 imena za mužjake

Max

Ovo kratko i zvučno ime na latinskom se prevodi kao 'najveći', što ga čini idealnim za neku robusnu pasminu ili psa snažnog karaktera. Iako se pokazalo kao favorit za muške pse, Max je i dalje uniseks ime koje jednako dobro pristaje i ženkama.

Charlie

Nastavljajući trend davanja ljudskih imena psima, Charlie se ove godine istaknuo kao još jedan vodeći izbor za mužjake. Ljubitelji kraljevske obitelji mogli bi odabrati ovu neformalnu verziju titule kralja Charlesa, iako Charlie također može značiti 'slobodan čovjek' ili 'ratnik'.

Cooper

Ovo nešto drugačije ime s popisa ima engleske korijene i prvenstveno znači "bačvar". Također se povezuje sa šarmantnim škotskim gradom Cuparom, što mu daje dodatnu notu posebnosti.

Milo

Milo potječe od starog germanskog imena Miles, što znači 'milostiv' ili 'vojnik'. Nježnom, ali istovremeno hrabrom psu, ovo bi ugledno ime odlično pristajalo.

Teddy

Naravno, smeđi, pufasti pas poput pomeranca bio bi idealan kandidat za ovo umiljato ime. Ovaj nadimak je skraćeni oblik imena Theodore, što na grčkom znači 'Božji dar'.