HITNO TRAŽI DOM

Udomite što prije malu Gonu!

Piše Marijana Matković,
Udomite što prije malu Gonu!
U zadarskom azilu čeka vas Gona - četveromjesečna kujica prepuna energije i ljubavi, koja samo želi nekome uljepšati dan i pronaći svoj zauvijek dom

Bok, ja sam Gona, imam oko četiri mjeseca i trenutno sam u zadarskom azilu. 

Kažu da sam prava mala energija - toliko sam vesela da su me jedva uspjeli fotografirati (što se vidi i po mojoj 'frizurici'). Najviše na svijetu volim ljude i pažnju, a još više volim kad nekoga uspijem nasmijati i uljepšati mu dan.

Razigrana sam, znatiželjna i uvijek spremna za maženje, igru i nove avanture. Uvijek ću vam biti uz nogu, spremna na šetnju ili jednostavno na to da vam pravim društvo dok odmarate.

Nema toga što ne bih učinila da vam izmamim osmijeh - zato ako tražite najbolju prijateljicu, vjernu pratnju i malu sreću na četiri šape, tu sam.

ČEKA SVOJU OBITELJ Udomite preslatkog Wolfija!
Udomite preslatkog Wolfija!

Samo još jedna sitnica… trenutno sam još uvijek u azilu i čekam svoj zauvijek dom. Možda baš kod vas?

Kontakt-broj: 095/792 5781, sapice@zadarski-azil.com

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Evo što svaki horoskopski znak želi, a što uistinu treba u ljubavi
ŽELJE I POTREBE NISU ISTO

Evo što svaki horoskopski znak želi, a što uistinu treba u ljubavi

Tražite li novu vezu ili želite znati kako raditi na vezi u kojoj ste, čitajte dalje kako biste saznali što vaš horoskopski znak želi, a što stvarno treba u vezi od partnera
Čuvajte zdravlje: Što raditi, a što ne poslije intimnog odnosa
ZAŠTITITE SE

Čuvajte zdravlje: Što raditi, a što ne poslije intimnog odnosa

Seks je predivno iskustvo za većinu ljudi i iako poslije samo želite zaspati u naručju partnera, ipak postoje neke stvari koje trebate napraviti neposredno poslije zbog svog zdravlja
FOTO Zgodna doktorica: Mužu su poručili da me ostavi jer objavljujem prevruće fotografije
LIJEPA I PAMETNA

FOTO Zgodna doktorica: Mužu su poručili da me ostavi jer objavljujem prevruće fotografije

Osim što su je internetski trolovi napadali zbog izazovnih fotografija koje objavljuje, poručili su joj i da je loša supruga jer nije uzela muževo prezime

