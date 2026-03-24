Udomite što prije malu Gonu!

Bok, ja sam Gona, imam oko četiri mjeseca i trenutno sam u zadarskom azilu.

Kažu da sam prava mala energija - toliko sam vesela da su me jedva uspjeli fotografirati (što se vidi i po mojoj 'frizurici'). Najviše na svijetu volim ljude i pažnju, a još više volim kad nekoga uspijem nasmijati i uljepšati mu dan.

Razigrana sam, znatiželjna i uvijek spremna za maženje, igru i nove avanture. Uvijek ću vam biti uz nogu, spremna na šetnju ili jednostavno na to da vam pravim društvo dok odmarate.

Nema toga što ne bih učinila da vam izmamim osmijeh - zato ako tražite najbolju prijateljicu, vjernu pratnju i malu sreću na četiri šape, tu sam.

Samo još jedna sitnica… trenutno sam još uvijek u azilu i čekam svoj zauvijek dom. Možda baš kod vas?

Kontakt-broj: 095/792 5781, sapice@zadarski-azil.com