Udomite preslatkog Wolfija!

No djelatnici su brzo shvatili da se radi o pravoj mazi kojoj bi boravak u skloništu među brojnim drugim psima bio previše stresan, pa su mu odmah pronašli privremeni smještaj.

Wolfi je, kažu oni koji ga poznaju, iznimno nježan i privržen pas koji obožava društvo ljudi. Umjesto guranja i nadmetanja s drugim psima, najviše uživa u pažnji, maženju i zajedničkim trenucima sa svojim ljudima.

Foto: Azil Dumovec

Ovaj mladi pas sada traži svoj trajni dom - mjesto gdje će dobiti ljubav i sigurnost koje toliko želi. Buduća obitelj, s druge strane, dobit će odanog i veselog četveronožnog prijatelja koji će im uzvraćati pažnju i ljubav svakoga dana.

Kontakt-broj: 01/2008-354