Udruga Roda pomaže majkama da se lakše pripreme za babinje

Nakon velikog uspjeha pet ciklusa besplatnog e-tečaja 'Pripreme za porod', kojeg je pohađalo 5300 trudnica iz svih dijelova Hrvatske, udruga Roda je pokrenula nastavak, e-tečaj 'Pripreme za babinje'

<p>Novi besplatan e-tečaj kroz zanimljive tekstove, kratke video materijale, edukativne grafike te interaktivne i edukativne igre, vodi buduće roditelje kroz iskustvo babinja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- U trudnoći se najčešće spremamo za porod i kako brinuti o djetetu, žene često nemaju dovoljno informacija o svom zdravlju nakon poroda, odnosno u babinju ili vremenu nakon poroda. Zato smo pripremile ovaj tečaj, s ciljem da pružimo informacije o tome što se događa sa ženskim tijelom u periodu nakon poroda, u babinju, informacije o fizičkim promjenama koje su uobičajene u tjednima nakon poroda, o promjenama u obitelji i svakodnevnoj rutini i kako se s njima nositi - kazala je voditeljica projekta iz Udruge Roda, Daniela Drandić. </p><p>- Buduće majke i očevi trebaju podršku kako bi bili što bolje pripremljeni za svoju novu važnu ulogu, počevši od trudnoće i poroda do prvih mjeseci djetetova života. U prvim tjednima nakon poroda ženino tijelo prolazi kroz brojne promjene te je stoga važno da budući roditelji znaju o kakvim je promjenama riječ i kako čuvati zdravlje žene u tom periodu. Raduje nas što u suradnji s Udrugom Roda – Roditelji u akciji možemo ponuditi besplatan tečaj koji će roditeljima omogućiti da se educiraju i o ovoj važnoj temi - kazala je Đurđica Ivković, voditeljica Odjela za rani razvoj djece u UNICEF-u.</p><p>E-tečaj “Pripreme za babinje” bit će dostupan sedam dana, odnosno do ponedjeljka, 23. studenog 2020. godine, a sljedeći ciklus je planiran krajem prosinca ove godine.</p><p>Polaznice prethodnih ciklusa e-tečaja bile su iznimno zadovoljne te bi ga čak 98% njih preporučilo prijateljici što pokazuje da je ovakva vrsta podrške neophodna. </p><p>- Tečaj je koristan u smislu psihološke pripreme za porod. Olakšao mi je ovih mjesec dana prije poroda. Predavačice su ugodne i osjećala sam podršku i olakšanje kad sam slušala vaša umirujuća predavanja - rekla je jedna polaznica.</p><p>- O ovoj temi sam se informirala i prije, ali tečaj je svakako dobrodošao. Umirio me, naučio kako na ljepši način reći ne ili se suočiti s kritikama. Edukatorice su pokazale i jasno istaknule koliko je u periodu nakon poroda bitna briga o sebi kao novoj majci, majci koja doji i brine se o djetetu. Sve ostalo je manje bitno - dodala je druga.</p><p>Više o tečaju, kao i informacije o tome kako se prijaviti možete pronaći na <a href="https://edukacija.roda.hr/tecajevi/pripreme-za-babinje/" target="_blank">platformi za e-učenje udruge Roda</a>. </p>