Udruga vratila donirani jastuk jer je preprost: Vidite li zašto?

Ono što se jednoj ženi činilo kao lijep cvjetni dizajn, predstavnicima udruge koji prodaju donirane stvari, a novac daju u humanitarne svrhe, izgledalo je u najmanju ruku - prosto.

Među cvijećem na ukrasnom jastuku koji im je žena željela pokloniti, ugledali su - ni manje ni više, nego oblik muškog spolovila, i to ne jedan, već više njih. Vratili su joj donaciju uz obrazloženje da oni takve 'proste' stvari ne mogu prihvatiti.

Jastuk je, kaže žena, kupila u trgovini 'Look Human' za 20 funti (oko 170 kuna). Nakon što su je u udruzi odbili, fotografirala je jastuk i objavila fotku na Facebook grupi 'Mrs Hinch Made Me Do It'.

- Molim vas za pomoć... zašto humanitarna trgovina to ne želi primiti - napisala je uz objavu.

Vidite li vi u čemu je problem?

Foto: Look Human

Ukoliko niste uspjeli pronaći oblik muških spolovila na uzorku, ne brinite, niste jedini. Mnogi su priznali da to nije ni njima uspjelo. Netko je čak napisao da ga je sram koliko vremena mu je trebalo da ugleda sporni uzorak. Drugi su se pak svemu dobro nasmijali, prenosi Mirror.

Foto: Facebook

