Ugodno i korisno: Seks poze s kojima trošite najviše kalorija

Pola sata vođenja ljubavi potroši oko 150 kalorija, no ovisno o pozi, ta brojka može biti i veća. Izdvojili smo seks poze s kojima se troši najviše kalorija, što je odlična (i puno ugodnija) alternativa odlascima u teretanu. Vrlo intenzivan seks može rastopiti čak 350 kalorija što je kao pola sata trčanja na traci.

Najviše mišića u tijelu aktivira najklasičnija poznata poza, ona misionarska, ali to vrijedi samo za muškarce.

I ne zaboravite, i samo ljubljenje troši određeni broj kalorija - preciznije oko 68 u sat vremena. Možda se ovako ne čini puno, ali svaka potrošena kalorija je važna.

Također, i oralnim seksom gubite na težini, otopit ćete oko 100 kalorija za pola sata, što je kao pola sata hodanja ili 15 minuta vježbanja u teretani, prenosi Daily Star.

Stručnjaci kažu da žene koje dožive orgazam potroše više kalorija od onih koje do vrhunca ne dođu. Zato, pobrinite se da vođenje ljubavi baš uvijek "završi sretno".

I još jedan zanimljiv detalj - za vrijeme seksa muškarci gube više kalorija od žena zato što imaju više mišićne mase.

Koliko kalorija se troši tijekom pola sata seksa, izračunao je osobni trener Charlene Ciardiello, ujedno i voditelj holističkog fitness programa "Shut up and move", a prenosi The Cut.

Poza - ona je gore

U ovom slučaju muškarac gubi vrlo malo kalorija, a žena prosječno 122. Više kalorija otopit će kao ne sjedi na partneru, već je u čučećem položaju - to povećava broj potrošenih kalorija na 172. Ovom pozom jačaju se i mišići, nogu, zdjelice, guze i donjeg dijela trbuha.

Misionarski položaj

U ovoj pozi muškarac će za pola sata seksa umjerenog tempa potrošiti 143 kalorije, a žena samo 44.

Želi li žena potrošiti više kalorija, tada treba podizati guzu prema partneru i spuštati je, prateći njegov ritam. To je odlično i za toniranje mišića nogu, stražnjice i trbuha.

Pseća poza

U ovoj pozi žena prosječno sagori 98 kalorija, a muškarac 151. Ukoliko žena želi izgubiti više, tada bi trebala rukama se osloniti na zid - na taj način će trošiti 118 kalorija. Osim toga, jačat će mišiće ruku i ramena.

Želi li muškarac sagorjeti više kalorija (do 211), treba ubrzati tempo.

Njezine noge su gore

Žena će u ovoj pozi potrošiti 116 kalorija i povećati fleksibilnost mišića, dok se muškarac sagorjeti 127 kalorija.

Za još bolji učinak Charlene Ciardiello savjetuje da muškarac drži ženine noge i proteže ih u različitim kutovima - tako će i penetracija biti dublja.

Žlica

Iako ova poza nije previše aktivna, i njome se troše kalorije. Muškarac i žena su na boku, on je iza nje. Tijekom ovakvog načina vođenja ljubavi žena potroši 103 kalorija, a muškarac 113.