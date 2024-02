Ugradila trepavice koje joj prekrivaju pola lica i dio čela: 'S njima možeš čistiti pod'

Umjetne trepavice su već duže vrijeme u fokusu kozmetičke industrije, popularne su jer oku daju instant make-up. Ima raznih, od parcijalnih do onih u lepezi, no neke su uistinu neobično velike. Neke žele nešto suptilno, dok druge idu više na dramatičan look.

No, tu su i one koje će nositi nešto sasvim posebno. Naime, trepavice ekstremnih dimenzija privukle su pažnju na mrežama, mnogi ih uspoređuju s paukovima ili leptirima.

Stručnjakinja za ljepotu, koja se na TikToku naziva @yourlashfactory, objavila je video kako klijentici stavlja trepavice ekstremnih dimenzija.

Trepavice imaju čak 3 centimetra u duljini te se zapravo uvijaju do iznad obrve. Istaknula je da su joj trajale mjesec dana.

Neki ljudi se dive, a drugi imaju razne zločeste komentare.

- Zamislite da ste zaboravili da ste ih napravili... probudite se i mislite da vam je pauk na licu - piše u jednom komentaru.

Drugi su se šalili da njima može čistiti pod.

- Pokazala sam ovo djetetu, rekla mi je da mogu njima i pod čistiti - našalila se jedna.

- Ona može i poletjeti - komentirala je jedna.

Neki su smatrali da je to šala, da takva neće ići van, a ima i nekih koji bi iste takve naručili već danas, piše The Mirror.