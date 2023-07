Umjetne trepavice su 'out': Pobijedio ih je tretman 'lash-lift' s keratinskim pripravkom

Umjetne trepavice neko su vrijeme vladale svijetom šminke, no posljednjih godina to se mijenja. Sve više žena traži 'lash-lift', koji daje prirodan izgled te nema ljepila - kao kod umjetnih trepavica, što je smetalo mnogim ženama.

Foto: Dreamstime_

Ovaj tretman dobar je i za osjetljive oči, ističe vizažistica Ena Čavlović iz EnArt beauty Studija.

- Trepavice su među važnijim ukrasima, većini su žena one jako bitne. Čak je mnogima to najvažniji element na licu, imati uredan okvir oka, a ostatak šminke koriste minimalno. Istina da smo s uređenim trepavicama djelomično našminkani, odnosno lice djeluje sređenije, što je idealno za one koje nemaju vremena - tumači Ena.

Upravo zato, proces lash-lift je osvojio svijet ljepote, dodaje vizažistica te opisuje proces.

Foto: Dreamstime_

- Idealan je za sve tipove, gustoće i dužine trepavica te traje oko 50 minuta. Za to vrijeme klijentica mora imati oči zatvorene. Stavljaju se zaštite oka te se u nekoliko koraka apliciraju posebne formule za uvijanje i fiksiranje trepavice. Jedan od bitnih koraka je keratinski tretman, koji im daje čvrstoću te su one punije već na prvi pogled. Uglavnom se kombinira s bojanjem, a nijansa se bira ovisno o tome kakve klijentica inače ima trepavice i obrve, kako bi sve skupa bilo prirodnije - veli Ena.

Foto: Dorothy Perkins

Efekt traje od 6 do 8 tjedana, a na to se može nositi i maskara. Iako, uglavnom im ne treba maskara, dodaje stručnjakinja, jer trepavice su uvijene i bojom jače naglašene. A i nema grudica i teksture boje na trepavicama kad su prirodne, bez šminke, na što se oduševe mnoge žene. Poanta ovog procesa je i ta da se on zapravo prilagodi osobi i njezinim trepavicama, dok je umjetne teže uskladiti s oblikom samog oka.

Taj je tretman skinuo s trona umjetne trepavice i radi trenda prirodnosti, koji je svijetom ljepote zavladao posljednjih godina. Scena kozmetike sada je više fokusirana na isticanje prirodnosti stila, a ne umjetnih dodataka. Mnogima smeta i ljepilo kod umjetnih trepavica, ali i sama činjenica da se one znaju raspasti, ponajprije one parcijalne, što djeluje neuredno.