Ira van den Heuvel odlučio je iznenaditi svoju suprugu nenajavljenim dolaskom doma, na kraju je on ostao iznenađen, a njegova reakcija je bila ni manje ni više nego u holivudskom stilu.

POGLEDATE VIDEO: Ni 'zvijezde' nisu pošteđene.

Iru ništa nije moglo pripremiti za srceparajuće otkriće tijekom noćnog rada u malim lokalnim novinama. Uostalom, ne postoji skripta ili upute koja će vam pomoći u reagiranju na situaciju u kojoj pronađete svojeg partnera u seksualnom činu s drugom osobom. A pogotovo ne kad vam je jedini cilj dolaska doma da izljubite svoje dijete i ženu prije nego što se opet morate vratiti na posao.

Godinama kasnije, priznaje da se kaje zbog svoje reakcije.

Tijekom pauze u proizvodnji novina, Iri je rečeno da odnese nekoliko letaka u jednu trgovinu u blizini njegovog doma što mu je omogućilo iznenadan posjet ženi i sinu.

- Bio sam u potpunosti zaljubljen u svoju obitelj i mrzio sam raditi noćne smjene. Nikako s nisam mogao pomiriti s time da sam daleko od njih - napisao je na Quori.

- Parkirao sam ispred svoje kuće pored velikog crnog terenca marke Dodge - počinje svoju priču.

- Auto nisam mogao povezati ni s kim od naših prijatelja, pa sam autom obišao kuću i provjerio da nije netko u dvorištu ili unutra tko pljačka ili nešto slično - piše. Ubrzo je, međutim, postalo jasno da nikakav uljez ne vozi Dodge.

- Kad sam došao do ulaznih vrata bilo je jasno da u kući nema uljeza, već da moja žena ima 'gosta', a da se iz naše spavaće sobe jasno čuju njezini seksualni uzdasi. I zvuk nekog tipa koji isto gunđa i stenje. Hmm. Što učiniti, što učiniti? - pitao se.

- Primijetivši da su ulazna vrata bila odškrinuta, krenuo sam u akciju. 'Nježno i razborito', nogom sam udario prednja vrata i silom ih otvorio viknuvši: 'Draga, stigao sam kući!' u jako sarkastičnom tonu. Kaos koji je uslijedio bio je najblaže rečeno smiješan...

Crveni muški 'obrazi' su uspaničeno skočili iz kreveta i uskočili u našu kupaonicu. A zatim zatvorili i zaključali vrata. Gledao sam u spavaćoj sobi svoju suprugu. Sjedila je u krevetu pokrivena plahtom do zuba, jecajući i govoreći da joj je jako, jako žao, piše i nastavlja da joj je rekao da sad namjerava ispratiti njezinog gosta, a da se potom namjerava vratiti na posao.

- Zasad budi majka našem sinu. Razgovarat ćemo za nekoliko sati - dodao je.

Tad je s poda uzeo hlače koje očito nisu bile njegove i lagano pokucao na vrata kupaonice, dok je iz sekunde u sekundu njegova supruga bila sve više histerična. Slijedi dio za koji Ira prizna da se kaje.

- Pokucao sam na vrata kupaonice i rekao što sam nježnije mogao: 'Stari, ovdje imam tvoje hlače. Otvori malo vrata i dodat ću ti ih. A onda se gubi iz moje kuće'. Muškarac je odškrinuo vrata i uzeo svoje hlače, te minutu kasnije izašao iz kupaonice - objasnio je.

- BUM! Šakom sam ga udario u lice i odmah je počeo krvariti. Na njegovom licu se pojavio izraz šoka kao da mi želi reći da zašto sam to učinio, da mi on ništa nije napravio. Uzvratio sam: 'Odlazi. Odmah. Zovi policiju ako moraš, ali učini to negdje drugdje' - napisao je.

Muškarac nikad nije nazvao policiju. Na kraju se ispostavilo da je bio ženin kolega s posla koji je isto doma imao obitelj. Objašnjavajući zašto se kaje što je čovjeka udario, Ira objašnjava da je reagirao potpuno emotivno i da je ta reakcija u potpunosti suprotna od svega u što vjeruje, ali da je u tom trenu racionalizirao svoju reakciju uvjeravajući se da je u pitanju bila samoobrana piše Mirror.

- Ali, to je bilo totalno sr***. Taj muškarac mi ništa nije uzeo što moja supruga nije voljno dala. Taj udarac je bio posljedica emotivnog kaosa koji sam osjećao zbog slomljenog srca i iznevjerenog povjerenja - zaključio je.

Danas kaže da bi volio da se ništa od toga nikad nije dogodilo, a najviše mu je žao zbog njegove reakcije i udarca. Ne mogavši ​​oprostiti svojoj ženi, Ira je spakirao svoje stvari i otišao.

Objašnjava da iako u ovoj priči sin nije nikakav faktor, cijeli taj događaj je najviše i najgore utjecao na njega i na kraju je on najviše patio.

- I zbog toga žalim - napisao je.

Danas je Ira u vezi s drugom ženom s kojom je sretan. Ima pristojan posao, dom i obitelj.