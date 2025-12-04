'Šampioni dobrote' nije samo humanitarna akcija. To je zagrljaj zajednice, toplina koja dopire tamo gdje je najpotrebnija i priča koja spaja sve ljude koji vjeruju da dobro uvijek pobjeđuje.
Uključite se u humanitarnu akciju i pomozite bolesnoj djeci u klinici 'Dr. Fran Mihaljević'
Šampioni dobrote ovaj put okupljaju se oko onih najhrabrijih među nama, najmlađih pacijenata Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.
- Želimo im osigurati napredni sustav koji liječnicima omogućuje na vrijeme prepoznati opasan pad kisika u vitalnim organima. To je uređaj koji ne spašava samo trenutke, nego i živote. Prošle godine zajedno smo prikupili više od 9.000 € i omogućili dva važna uređaja pedijatrijskom odjelu bolnice u Karlovcu. Ta zajednička pobjeda dala nam je snagu da nastavimo još odlučnije, s još toplijim srcem, još većim povjerenjem i još jasnijom misijom pomoći onima koji se najviše oslanjaju na nas - poručuju organizatori projekta 'Šampioni dobrote'.
Uključiti se možete lako, a učinak je neprocjenjiv stoga do 5.12.:
- nazovi 060 9002 (0,83 € s PDV-om) – jedan poziv može biti nečija nada
- uplati na IBAN: HR7923600001503672481 – svaki euro je korak bliže boljem sutra
- podijeli priču – ponekad baš tvoja objava pokrene novo dobro djelo
Svaki doprinos postaje dio topline i brige koju pružamo djeci koja se bore za svoje sutra. Ponekad se najveće pobjede ne osvajaju na terenu, nego tiho, jednim dobrim djelom, jednim korakom prema nečijem boljem životu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+