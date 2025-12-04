Uključite se u humanitarnu akciju i pomozite bolesnoj djeci u klinici 'Dr. Fran Mihaljević'

Šampioni dobrote ovaj put okupljaju se oko onih najhrabrijih među nama, najmlađih pacijenata Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

- Želimo im osigurati napredni sustav koji liječnicima omogućuje na vrijeme prepoznati opasan pad kisika u vitalnim organima. To je uređaj koji ne spašava samo trenutke, nego i živote. Prošle godine zajedno smo prikupili više od 9.000 € i omogućili dva važna uređaja pedijatrijskom odjelu bolnice u Karlovcu. Ta zajednička pobjeda dala nam je snagu da nastavimo još odlučnije, s još toplijim srcem, još većim povjerenjem i još jasnijom misijom pomoći onima koji se najviše oslanjaju na nas - poručuju organizatori projekta 'Šampioni dobrote'.

Uključiti se možete lako, a učinak je neprocjenjiv stoga do 5.12.:

nazovi 060 9002 (0,83 € s PDV-om) – jedan poziv može biti nečija nada

uplati na IBAN: HR7923600001503672481 – svaki euro je korak bliže boljem sutra

podijeli priču – ponekad baš tvoja objava pokrene novo dobro djelo

Svaki doprinos postaje dio topline i brige koju pružamo djeci koja se bore za svoje sutra. Ponekad se najveće pobjede ne osvajaju na terenu, nego tiho, jednim dobrim djelom, jednim korakom prema nečijem boljem životu.