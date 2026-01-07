Obavijesti

UKRAJINSKI RESTORAN DUBRAVA PLUS+

Ukrajinske delicije pravi su hit u Zagrebu: 'Boršč i vareniki su najbolje od naše kuhinje'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 8 min
Ukrajinske delicije pravi su hit u Zagrebu: 'Boršč i vareniki su najbolje od naše kuhinje'
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Marina Lisenko prvo je otvorila restoran u Splitu, ali radio je samo tijekom ljeta. Onda je odlučila preseliti se u Zagreb i pokušati ponovno. Kod nje se jede iz sretnih tanjura

Došla sam u Hrvatsku iz Harkiva, grada na granici Ukrajine s Rusijom, u ožujku 2022. godine, kad se ratne aktivnosti još nisu bile razmahale. Suprug i sin još su tamo, čekamo da sin završi osnovnu školu. Tako sam sad sama u Hrvatskoj i već drugi put počinjem posao od nule, kaže Marina Lisenko, vlasnica restorana ukrajinske kuhinje Dubrava, nedaleko od zagrebačke četvrti Trnovčica.

