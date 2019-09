Godinama se predstavljala kao njena majka i tražila je novac

Nikad neću zaboraviti odlazak iz svog ratom razorenog sela u Vijetnamu. Imala sam pet godina, a moja mama Can rekla je meni i bratu Tamu da idemo na odmor. Dok nas je grlila, počela je tako urlati da joj se treslo cijelo tijelo, priča My Huong Le (49). Poput mnogih malih Vijetnamaca, usvojila ju je australska obitelj. Roditelji su joj jako nedostajali i često bi pitala posvojitelje kad će opet ići kući, no nisu joj odgovarali, jer je nisu razumjeli.

- Pitala bih i za svoju majku toliko često da su mi na kraju rekli da je umrla. Plakala sam svake večeri prije spavanja do svoje osme ili devete godine, priča te dodaje kako je njezina posvojiteljska obitelj bila nefunkcionalna, pa joj je život bio težak. Kad je napunila 15, njena posvojiteljica je umrla. Tad je dobila pristup podacima i dokumentima o posvojenju, te pronašla pismo s vijetnamskom markom. Bila je uvjerena da je to pismo koje je poslala njezina rođena majka.

- Odmah sam napisala dugačko pismo na tu adresu, objasnila tko sam i pitala je li Can živa. Ubrzo nakon toga dobila sam kratki faks: ‘Majka je živa, vrlo sam sretna što si se javila’. Srce mi je skakalo dok sam čitala te riječi, priča My. Sljedećih nekoliko mjeseci razmjenjivala je pisma s tom ženom i bila oduševljena što su opet u kontaktu, no kako je vrijeme odmicalo, pisma su postala isprazna i žena je počela tražiti novac.

- Imala sam samo 15 godina i bila je predaleko, pa sam prestala odgovarati, trgajući pisma. Pokušala sam nastaviti sa životom. Tek nakon mnogo godina bila sam opet spremna ponovo uspostaviti kontakt s njom, kaže. Bilo je to 2004. kad je već imala 34 i gotovo 30 godina nije vidjela svoju pravu obitelj. No, rezervirala je let za Vijetnam i odlučila ih upoznati.

- Pronašla sam obiteljskog prijatelja u rodnom gradu Can Tho-u. Za deset minuta i mama je bila na putu, a ja sam nervozno čekala da dođe. Odmah sam prepoznala njezino lice dok je išla prema meni plačući. Kad me pogledala, izgledala je baš kao i kad sam odlazila - ispričala je My, piše The Mirror.

- Vratila si se, ponavljala je dok sam je čvrsto držala. Odvela me da vidim ostatak moje obitelji u Phong Dienu, cijelo se selo pojavilo da me dočeka. Vidjevši njihova lica, ponovno su me preplavila sjećanja na moje rano djetinjstvo u Vijetnamu i shvatila sam da više ne mogu otići - dodaje.

Ubrzo je kupila kuću i trajno preselila u Vijetnam, te pozvala majku da živi s njom. Upoznala je članove obitelji koji su ostali u Vijetnamu iza nje i nekima čak i financijski pomogla.

- Nikad si nisam postavljala pitanje je li to doista moja obitelj, nisam imala razloga za sumnju u to - dodaje. Onda je 2007. godine posvojila dva dječaka, Daniela i Sama, nakon čega joj se život počeo raspadati.

- Mama me počela gnjaviti zbog novca i tad je postala neobično ljubomorna na moje sinove. Nakon četiri godine života sa mnom, mama se iselila i malo smo se udaljile. Odnos se pogoršao sve do toga da više nismo razgovarale, priča My. Oko 14 godina nakon što se vratila u Vijetnam, u lokalnoj teretani u kojoj je radila zazvonio je telefon. Nije se mogla javiti, utišala je zvono, ali je kasnije preslušala neobičnu poruku: Tvoja prava majka je Ho Thi Ich’.

Kad je telefon ponovo zazvonio, nije se mogla javiti, predala ga je bratiću. Nakon razgovora, u šoku joj je rekao: ‘Ti nisi moja rođakinja… Can nije tvoja majka’.

Nije imalo smisla. Odmah je nazvala tetku i bombardirala je pitanjima o tome sjeća li se da je njena majka Can bila trudna s njom, a kad je rekla ne, bratić je nazvao Can da bi ju upozorio kako se My sprema napraviti DNK test. I tada je priznala: Prije 48 godina ona je uzela djevojčicu od njezine prave majke. Bila je prijateljica njene majke Ho Thi Ich koja je imala težak porod i umalo je umrla. Kako je bila udovica s još dvoje djece, Can joj je pomagala i njegovala je djevojčicu, a onda i nestala s njom.

Kad se Ho Thi Ich oporavila i pitala za dijete, nitko joj nije znao reći gdje je.

- Tri dana sam plakala, ne zbog toga što mi nije majka, već zbog laži i obmane. Cijeli moj svijet se srušio. Sve što sam mislila da znam bila je laž. Prije 14 godina očajno sam htjela upoznati svoju pravu majku, a ta me žena prevarila, priča žena, čija je prava majka, Ho Thi Ich, pune tri godine tražila na različite načine.

- Napokon je uspjela dobiti moj telefonski broj i sutradan je putovala sedam sati da me upozna. U 75. godini izgledala je krhko i sićušno, ali pogladila me po kosi i nježno mi poljubila lice, priča My.

- Tako sam sretna što sam te ponovno vidjela prije smrti, rekla joj je majka te ispričala kako ju je godinama očajnički tražila, dok nije saznala da je odvedena u Australiju. Mogla se jedino nadati da će djevojčica imati bolji život od onoga koji je imala sama. Provela je gotovo 50 godina svog života čekajući da joj se dijete vrati i nikad se nije odrekla nade.

- Nakon našeg emotivnog susreta, otputovala sam nazad da se suočim sa svojom lažnom majkom. Bila sam bijesna jer me 14 godina pljačkala, a da nije ponudila ni objašnjenje ni zagrljaj.

- Prošlo je već godinu dana od tog dana i još uvijek ne razgovaramo. Nikad neću shvatiti zašto me ukrala, da bi me se odrekla samo pet godina kasnije. No, sretna sam što imam svoju pravu majku. Obožava svoje unuke i voli nas više od svega na svijetu, priča My.