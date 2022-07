Ukrotite kosu gumicama: Super su za vrućine, bez obzira jeste li u moru ili na užarenom asfaltu

Foto: Instagram

Elastične trake inače su simbol dječjih frizura, no i u svijetu odraslih one imaju posebno mjesto. Birajte one manje, poslužit će vam za razne kreacije na kosi

Drogerije danas nude niz varijanti ovih malih gumica, neodoljive su one u raznim bojama. Podijelite kosu u dva repa i jednostavno ih ukrasite elastičnim trakama. Za ovaj tip kose super je i ona - masna, neoprana. 'Mermaid' valovi Gumice u boji vrlo su zanimljive, naročito u kombinaciji s tonovima na kosi. Crna je klasika, nosimo je u svakoj prigodi. Gumice su neophodne u raznim frizurama sa super modernim šarenim trepavicama. Praktični su i ukrasi pastelnih tonova, od rastezljivog tekstila. Gigi Hadid zna da su vrlo tanke gumice praktične za otvoriti lice. Modna pista uvijek donosi kreativne ideje za svakodnevne stilove. Tanke gumice u pašu uz sve ljetne outfite.