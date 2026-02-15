Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
BRZI RECEPT

Ukusni proteinski bagelsi za doručak od samo par sastojaka

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: < 1 min
Ukusni proteinski bagelsi za doručak od samo par sastojaka
Foto: Pinterest

Ako tražite brz, ukusan i zasitan doručak koji je bogat proteinima, ovi proteinski bagelsi prava su opcija. Napravljeni su od samo nekoliko sastojaka, a svaki bagel sadrži oko 20 grama proteina, što ih čini savršenim izborom za energičan početak dana

Admiral

Proteinski doručak posebno je važan jer pomaže u očuvanju mišićne mase, produljuje osjećaj sitosti i podržava jutarnju produktivnost. Za razliku od klasičnih ugljikohidratnih doručaka koji brzo podižu i jednako brzo spuštaju energiju, ovaj doručak osigurava stabilnu i dugotrajnu energiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

DOMiNO i HS: 'Francuska ima kriterije za uvoz hrane koja nije iz EU, trebamo ih uvesti i mi' 07:12
DOMiNO i HS: 'Francuska ima kriterije za uvoz hrane koja nije iz EU, trebamo ih uvesti i mi' | Video: 24sata/pixsell

Sastojci:

  • 100 g zobenih pahuljica (ili 50 g + 1 mjerica proteina u prahu)

  • 100 g svježeg sira (ricotta, quark ili light feta)

  • 2 jaja

  • 1 žličica praška za pecivo

  • Prstohvat soli

  • Po želji: sjemenke za posip

U SLAST! Idealno za doručak! Smoothie bowl s čak 30 grama proteina
Idealno za doručak! Smoothie bowl s čak 30 grama proteina

Priprema:

Izblendajte zobene pahuljice u fino brašno. Pomiješajte brašno, jaja, svježi sir, prašak za pecivo i sol dok ne dobijete glatku smjesu. Oblikujte dva bagelsa i stavite ih na papir za pečenje. Po vrhu pospite sjemenke po želji. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 15–20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Ohladite nekoliko minuta prije posluživanja.

Ovaj doručak se može dodatno obogatiti tako da se prelije avokadom, dimljenim lososom ili kuhanim jajima, što još više povećava sadržaj proteina.

Foto: 123RF

Proteinski bagelsi su praktični, jednostavni za pripremu i lako ih je napraviti u većoj količini te zamrznuti za nekoliko dana unaprijed. Ukratko, riječ je o doručku koji spaja brzinu, nutritivnu vrijednost i okus, idealnom za sve koji žele početi dan s energijom i proteinima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Veliki tjedni horoskop: Djevici je nova veza na pomolu, Vaga je snalažljiva, a Rak u super formi
OD 15.2. DO 21.2.

Veliki tjedni horoskop: Djevici je nova veza na pomolu, Vaga je snalažljiva, a Rak u super formi

Saznajte što vas čeka ovaj tjedan. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak Zodijaka ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obilježiti narednih sedam dana
FOTO Nitko joj ne vjeruje koliko ima godina: Zapalila je internet provokativnim fotkama!
ODUŠEVLJAVA SEKSEPILOM

FOTO Nitko joj ne vjeruje koliko ima godina: Zapalila je internet provokativnim fotkama!

U svijetu društvenih mreža, gdje se mladolik izgled često nameće kao standard ljepote, sve je više žena koje dokazuju da privlačnost i samopouzdanje ne poznaju dobne granice. Jedna od njih je i popularna kreatorica sadržaja za odrasle poznata pod umjetničkim imenom One Classy Mom, koja je posljednjih godina izgradila veliku online zajednicu obožavatelja
Sanja iz Nove Gradiške: 'Prošla sam 30 kemoterapija i radila cijelo vrijeme. Nema predaje!'
Bori se s rakom već 8 godina

Sanja iz Nove Gradiške: 'Prošla sam 30 kemoterapija i radila cijelo vrijeme. Nema predaje!'

Vjerujem struci i medicini, a alternativne metode ne smatram rješenjem. One mogu oslabiti imunitet ili dati dodatni poticaj ‘podstanaru’, kako zovem karcinom, kaže Sanja Müller Zoričić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026