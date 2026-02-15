Ukusni proteinski bagelsi za doručak od samo par sastojaka

Proteinski doručak posebno je važan jer pomaže u očuvanju mišićne mase, produljuje osjećaj sitosti i podržava jutarnju produktivnost. Za razliku od klasičnih ugljikohidratnih doručaka koji brzo podižu i jednako brzo spuštaju energiju, ovaj doručak osigurava stabilnu i dugotrajnu energiju.

Sastojci:

100 g zobenih pahuljica (ili 50 g + 1 mjerica proteina u prahu)

100 g svježeg sira (ricotta, quark ili light feta)

2 jaja

1 žličica praška za pecivo

Prstohvat soli

Po želji: sjemenke za posip

Priprema:

Izblendajte zobene pahuljice u fino brašno. Pomiješajte brašno, jaja, svježi sir, prašak za pecivo i sol dok ne dobijete glatku smjesu. Oblikujte dva bagelsa i stavite ih na papir za pečenje. Po vrhu pospite sjemenke po želji. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 15–20 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju. Ohladite nekoliko minuta prije posluživanja.

Ovaj doručak se može dodatno obogatiti tako da se prelije avokadom, dimljenim lososom ili kuhanim jajima, što još više povećava sadržaj proteina.

Proteinski bagelsi su praktični, jednostavni za pripremu i lako ih je napraviti u većoj količini te zamrznuti za nekoliko dana unaprijed. Ukratko, riječ je o doručku koji spaja brzinu, nutritivnu vrijednost i okus, idealnom za sve koji žele početi dan s energijom i proteinima.