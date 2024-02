Ulica im je tako fotogenična da su cijeli dan pod 'opsadom' gomile Instagram influencera

Ovaj londonski kvart dobio je svjetsku slavu filmom 'Notting Hill', u kojem glume Hugh Grant i Julia Roberts. Bilo je to puno prije Instagrama, još 1999. godine, a popularnost kvarta od onda samo raste. Naime, jedan od stanara najšarenije ulice tog prelijepog kvarta kaže da svaki dan gleda posjetitelje i influencere kako se slikaju pred kućama u ulici, a zna se desiti i da se izvale na stepenice kad netko od njih ide baciti smeće. No, 'gostima', kaže, to ne smeta.

Bart, koji ne želi otkriti svoje prezime, kaže da svaki tjedan stotine ljudi prođe njegovom ulicom kako bi se snimili za mreže, piše Daily Mail. Ulica u kojoj živi često se pojavljuje na listama najatraktivnijih u tom kvartu.

Tako on često snima ljude koji leže, sjede, stoje i jure kroz njegovu ulicu te ih netko snima. Tamo stanuje tri godine, a situacija se ne smiruje.

Popularne ulice za prekrasne kuće pastelnih boja uključuju Portobello Road, Lancester Road, Elgin Crescent i Hillgate Village - a svaka je postala prepuna influencera koji se trude uhvatiti savršeni kadar.

Bart razumije da bi drugima ovaj fenomen mogao smetati, ali on 'voli besplatnu zabavu'.

- Prilično je zabavno koliko ljudi idu daleko u potrazi za savršenom fotografijom. Neki sam dan vidio nekoga kako sedam puta skače ulicom s pet kamera koje ga prate - izjavio je.

- Vidio sam i ženu koja leži na leđima, a do nje je hrpa smeća koje je čekalo da ga ljudi pokupe. Možda bi smetalo drugima, no meni je sve to samo jako smiješno - uvjeren je.

I tako je Bartov račun na TikToku brzo je postao viralan, a njegovi su videozapisi već skupili milijune pregleda.

- Stanovanjem na mjestu kao što je Notting Hill, dobivate sjedalo u prvom redu iza komičnog procesa snimanja 'savršenog' kadra - izjavio je.

Bart se zabavlja koristeći glas Davida Attenborougha kako bi opisao snimke influencera, nazivajući ih 'najopasnijom životinjom na ovom planetu'.

U jednom od videa navodi da mu je to '5000. dan gledanja TikToka influencera u mojoj ulici'.

Video u kojemu osoba leži na stepenicama dok vlasnik kuće baca smeće nazvao je 'estetikom smeća'.

Ali mnogi koji žive u Hillgate Villageu u Notting Hillu nisu baš oduševljeni nemilosrdnim dolaskom influencera u to područje.

Lucy i Sophie Harrow žive u pastelno plavoj kući na tom području i u ljetnim mjesecima dolazi im pred kuću masa ljudi.

Rekle su za The Sun da život u tom području podsjeća na kombinaciju 'Disneylanda' ili 'zoološkog vrta'.

Uz popularnost dolaze i cijene - stručnjaci su potvrdili da bi šarene kuće u tom području sada mogle vrijediti 20 posto više od običnih nekretnina.

Analiza HomeOwners Alliancea 2020. pokazala je da nekretnine u živopisnoj ulici Ten Bell vrijede 65 posto više od sličnih kuća samo nekoliko ulica dalje, u ulici Victoria.

Ipak, vlasnicima nije lako jer im je stalno netko na pragu kuće.

I vlasnici legendarne knjižare Notting Hill rekli su da se prodaja udvostručila od pandemije, opet zahvaljujući fascinaciji društvenih medija tim područjem.

Braća James i Howard Malin, koji vode knjižaru, potvrdili su da sve više ljudi prati Book Took zajednicu te dolaze u potrazi za vintage romanima.

Prethodno su za MailOnline rekli kako je TikTok pridonio porastu broja mladih korisnika koji ih posjećuju jer su obožavatelji filma Notting Hill.

Knjižara Notting Hill nalazi se na 13 Blenheim Crescent, dok se suvenirnica koja se također pojavljuje u filmu, 'The Travel Book Shop', nalazi na 142 Portobello Road. To je upravo ona knjižara u kojoj su se Julia Roberts i Hugh Grant upoznali u filmu Notting Hill, piše Daily mail.