Napravite piling od smeđeg šećera i temeljito očistite tjeme

Zdravo vlasište glavni je preduvjet za lijepu, gustu i kvalitetnu kosu, no kao i kod drugih dijelova kože, nekvalitetna prehrana, onečišćenja iz okoliša, utjecaj vremenski prilika te greške u njezi, mogu dovesti do neravnoteže i problema, od masnog vlasišta, svrbeža te do promjena u korijenu folikula zbog kojih se može javiti i pojačano opadanje kose, upozorava dermatolog dr. Tedi Kosović, iz Splita. Dodaje kako zbog toga i vlasište treba njegovati na sličan način kao i kožu lica ili ruku.

- Najviše se može učiniti kvalitetnom prehranom kojom ćemo unijeti dovoljno vitamina i minerala. Ponekad možemo pribjeći i nekim pripravcima posebno namijenjenima za njegu kose, a posebnu pažnju treba posvetiti kvalitetnoj njezi kose – kaže.

I vlasište povremeno treba očistiti od nečistoća, posebno ako se kosa pojačano masti, pa je povremeno dobro napraviti piling.

- Prvi korak za to je kvalitetna četka kojom ćete svaki dan iščešljati kosu. Birajte one sa zupcima koji na vrhu imaju kuglice, pa masiraju vlasište, jer ćete tako ukloniti stare stanice kože s vlasišta te potaknuti cirkulaciju. Druga mogućnost su pilinzi za kosu. Na tržištu postoje oni kemijski, s različitim aktivnim sastojcima, no nipošto se ne preporučuje koristiti ih bez savjetovanja s kozmetičarem ili dermatologom. Naime, jako je važno procijeniti o kakvom se problemu vlasišta radi i izabrati preparat koji je tome namijenjen, odnosno paziti da pogrešnim izborom i ne pogoršam stvari – upozorava sugovornik.

No, blaži, manje agresivan piling vlasišta možete napraviti i sami, pod tušem, sa sastojcima koje imate kod kuće, iako je u ovom slučaju važno biti oprezan. Na primjer, često se ističe kako je povremeno dobro 'oprati' kosu pastom od sode bikarbone, ili dodati pola žličice paste šamponu s kojim inače peremo kosu, istrljati vlasište i ostaviti dvije, tri minute do ispiranja, no naš sugovornik upozorava kako se pH sode bikarbone značajno razlikuje od pH vlasišta i može izazvati štetu. Faktor kiselosti sode bikarbone kreće se oko 9, što predstavlja jaku alkalnu bazu i zapravo može oštetiti prirodno kiselo okruženje na koži, koje se kreće između 4,5 i 5. Zato se ne preporučuje ako imate jako suho vlasište, kao ni za učestale pilinge, samo za situacije kad vam se čini da vam je vlasište zasićeno nečistoćama i sebumom.

Među 'domaće', manje štetne verzije pilinga ubrajaju se oni u kojima se, primjerice, kombinira smeđi šećer, himalajska sol, zobene pahuljice, ili neko eterično ulje, ovisno o problemu. Donosimo nekoliko recepata za domaći piling.

Piling za tjeme od smeđeg šećera

Sastojci: 2 jušne žlice smeđeg šećera, 2 jušne žlice usitnjenih zobenih pahuljica, 2 jušne žlice regeneratora po želji.

Pomiješajte sve sastojke kako biste napravili mehanički piling za tjeme. Nakon što kosu isperete od šampona, kružnim i nježnim pokretima umasirajte piling u mokro tjeme pa odmah isperite.

Piling s aspirinom

Sastojci: 6 do 8 aspirina i 4 žlice tople vode

Aspirin sadrži salicilnu kiselinu, kemijski eksfolijant koji doprinosi u čišćenju kože pa može biti koristan i za vlasište. Pomiješajte aspirine u vodi dok se ne otope pa nanesite tu smjesu na vlasište. Lagano izmasirajte prstima da fizički uklonite mrtve stanice kože pa vrlo temeljito isperite. Potom stavite regenerator na kosu.

Piling za masno tjeme

Sastojci: 2 jušne žlice šećera (ili krupne morske soli), 2 jušne žlice limuna i 2 jušne žlice maslinovog ulja

Sebum se često počinje stvarati pretjerano ako je vlasište jako suho pa je u ovom slučaju važno nanijeti sredstvo koje će hidratizirati kožu. Dobar izbor su maslinovo ili jojobino ulje koja doprinose tome da koža zadrži vlažnost i često se mogu naći u šamponima za masnu kosu. Pomiješajte sve sastojke pa nakon što kosu operete šamponom, kružnim pokretima nježno umasirajte piling u mokro tjeme. Kosu potom dobro isperite.

Koliko često smijemo raditi piling vlasišta?

Ako je vlasište posve zdravo i nemate problema sa suhom kožom, perutanjem ili masnom kožom vlasišta koja svrbi, započnite s pilinzima jednom mjesečno, što bi moglo biti dovoljno. Ako imate problema s masnom kosom, peruti i slično, možete pokušati s pilingom svaka dva tjedna pa promatrajte kakva je reakcija vlasišta. Ako se problem sporo povlači, možete probati s tjednim pilinzima, posebno ako am se vlasište inače pojačano znoji ili ste često u teretani.

No, pazite da ne pretjerujete s utrljavanjem pilinga u kožu, kako ne biste napravili štetu i pogoršali stanje vlasišta. I nipošto ne radite pilinge ako postoje neke ranice, ekcemi ili seboreja na vlasištu. U tom slučaju obavezno se javite dermatologu i bez njegovog savjeta ne koristite nikakve preparate