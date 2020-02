Ulje i masnoće ne treba bacati u sudoper - stvorit će se čep

Ako nakon pečenja ostatak ulja ili masti jednostavno prospete u odvod sudopera, možda biste trebali još jednom promisliti. Naime, većina masnoća nakon što se ohladi ne ostaje u tekućem obliku već se stvrdnu i zalijepe se za stijenke cijevi - maslac, kokosovo ulje, masnoća od slanine i slično - upozorio je vlasnik Quarter Moon Vlumbinga Joel Frederick.

On kaže da će se masti skupa sa česticama hrane zalijepiti obično baš na mjestu gdje je cijev u obliku slova 'U' - odmah ispod sudopera.

- Sve što je teže od vode ondje zapne - rekao je Shane Mahaffey, izvršni direktor i glavni vodoinstalater tvrtke Towne Plumbers u Georgiju. Ti komadići ulja i hrane, kaže, mogu u kratkom roku prouzročiti neugodne mirise iz odvoda iz kuhinje, ali i potpuno začepiti cijevi.

Ulja poput maslinovog ulja neće očvrsnuti na sobnoj temperaturi, no vodoinstalateri i dalje savjetuju da ga se ne izlijeva u sudoper, jer je hidrofobno, što znači da se ne miješa s vodom lako, pa na kraju 'premaže' cijevi.

- Dok se kreće kroz cijevi, spajat će se s komadićima hrane, dlakama i drugim otpacima u odvodu - rekao je Mahaffey za Huff Post. A 'čep' koji će se stvoriti na kraju može vodu iz kanalizacije poslati natrag u cijevi.

- Izlijevanje tople vode i deterdženta za suđe u sudoper nakon što izlijete ulje u odvod neće pomoći da ulje 'otputuje' niz cijevi prije nego što očvrsne - upozorio je Mahaffey. Čak i ako ulje izlijete u sudoper svakih nekoliko tjedana, ostaci će stvarati sve deblji premaz na cijevima, ili sve veću masu, ovisno o kojem je ulju riječ.

- Ne postoji dovoljno topla voda ili dovoljno jak deterdžent za suđe koji bi spriječili da se masnoća stvrdne kad je na sobnoj temperaturi - kaže Mahaffey.

Kad ulje ili mast uspiju proći do kanalizacijskog voda, dodaju naslage na otpadnu vodu koja sadrži visoko koncentrirane kemikalije i - ulja i masti drugih ljudi, kaže.

- Kako ulja imaju masnu bazu, vežu se s drugim tvarima u kanalizacijama, poput kalcija i natrija, te česticama hrane i drugim proizvodima koji se ne bi smjeli ispuštati u cijevi - objasnio je Frederick.

Što napraviti s ostatkom masti i ulja?

- Bez obzira na vrstu ulja, čuvajte ga, nemojte ga prosipati u odvod - kaže Mahaffey.

On savjetuje da prikupite posude za skupljanje ulja, poput starih plastičnih boca ili limenki kave. Nakon što se ulje ohladi, pažljivo ga izlijte u posudu (lijevak može olakšati izlijevanje), a kad se spremnik napuni, dobro ga zatvorite i bacite ulje u smeće.

Dobra je ideja i zamrznuti ga i baciti. Zamrzavanje će vam biti lakše zimi kada vani možete ostaviti lonac s masnoćom.

Što ako ste već izlijevali mast ili ulje u sudoper?

- Malo masti neće odmah začepiti odvod, no dobro ga je isprati s loncem kipuće vode, octom i sodom bikarbonom - predlaže Mahaffey, i to prvo uspete šalicu sode bikarbone, pa mješavinu jedne šalice octa i jedne šalice vode, pričekate pet do deset minuta, a onda ulijete kipuću vodu.

- Snaga kipuće sode bikarbone i octa pomaže u ublažavanju prljavštine, a voda stvara i pritisak i gura mast niz odvod - objasnio je.

