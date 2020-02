Ako dijete drhti temperatura će mu rasti za jedan stupanj

Kad temperatura djetetu skoči, obično 'skoče' i roditelji zbog straha, ali većinom je temperatura samo popratna pojava nedužnih infekcija koje prolaze same od sebe i bez antibiotika. Ipak, temperatura u manjem dijelu može biti znak težih upala.

Prof. dr. sc. Milivoj Jovančević kaže da djetetu treba mjeriti temperaturu čim se ono čini toplijim, kad je cendravo, slabije jede ili kad povraća, ima proljev ili osip, kad kašlje...

- Nije dovoljno djetetu opipati čelo, jer kod visokih temperatura su čelo, ruke i noge hladniji jer zakazuje centar za reguliranje temperature - upozorava pedijatar. Tad dijete može lako i dehidrirati jer mu uz temperaturu treba od dva do tri puta više tekućine nego inače. Kad ono ima suhe usnice i bijeli jezik, to je znak da je već dehidriralo. No ne treba snižavati svaku temperaturu, upozorava prof. dr. sc. Jovančević.

Ona je moćno oruđe tijela da se bori protiv uzročnika infekcije. Stari kanon kaže da se djeci ne daje ništa protiv temperature dok je ona niža od 38 stupnjeva Celzijevih ispod pazuha ili 38,5 u guzi. Ali liječnici u novije vrijeme imaju dodatne preporuke.

- Djetetu treba snižavati temperaturu ako je klonulo ili mijenja svoje raspoloženje. To znači, ako je dijete veselo i trčkara, a pritom ima temperaturu 39, nije nužno dati mu lijek. Istodobno, ako dijete ima neznatno povišenu temperaturu, a izgleda plačljivo i umorno, onda je dobro dati mu lijek za snižavanje temperature - kaže pedijatar.

Čim dijete dobije temperaturu, treba ga razodjenuti jer se tako tijelo samo hladi. Treba rashladiti i prostoriju u kojoj je dijete. Ako mu se da lijek, treba pričekati 20 minuta da djeluje i tek onda, ako je potrebno, dodatno tuširati ili okupati.

- Tijekom tih 20 minuta lijek će zakočiti centar za drhtanje. Zapravo je drhtanje snažno oruđe za povišavanje temperature, pa ako dijete drhti dok ga tuširate, temperatura mu može dodatno narasti za stupanj ili dva. Zato je nabolje napuniti kadu i uliti vodu od oko 37 stupnjeva Celzijevih ili od dva do tri stupnja niže od temperature djeteta i pustiti da se igra 20 minuta u kadi - kaže doktor.

Lijek naših starih da se temperatura snižava alkoholom nije dobar jer alkohol naglo rashlađuje kožu u kojoj se sužuju krvne žile pa se tijelo ne može dalje učinkovito hladiti. Učinak je potom suprotan. Također, dio alkohola uđe kroz kožu u tijelo djeteta, a dio udahne kroz pare alkohola. Ako ne pomogne ni kupanje, dijete treba omotati u ručnik ili platnenu pelenu umočenu u ostajalu vodu te po potrebi mijenjati. Ne treba trčati za svaku temperaturu liječniku.

Ipak, radi predostrožnosti, ako je dijete mlađe od tri mjeseca, ipak treba posjetiti liječnika, i to nakon što mu se prvo snizi temperatura. Kod starije djece temperatura viša od 40 može značiti težu bakterijsku infekciju. Isto tako, ako dijete počne drhtati pri visokoj temperaturi, ako se javi osip ili ako mu je opće stanje loše, treba ići liječniku.

Pedijatar daje savjet više: 'Dijete ne treba utopljavati na putu do liječnika'.

Nastavlja kako su najmanje štetni lijekovi za snižavanje temperature paracetamol i ibuprofen, no da treba poštovati doze. Naime, tijekom razgradnje paracetamola u organizmu se stvaraju toksični spojevi i tijelo ih na prirodan način neutralizira. Ali ako djetetu dajemo više lijeka od preporučenog, tijelo neće moći toksine neutralizirati i javljaju se znaci trovanja.

Prvi simptomi trovanja su mučnina i povraćanja, tek idući dan javljaju se zatajenje jetre, bubrega i poremećaj svijesti.

- U prvim satima je liječenje učinkovito, dok je kasnije značajno slabije - upozorava.

