Ulje čajevca ima prirodnu sposobnost dezinfekcije, dobro je u borbi protiv akni i pruža umirujući miris vašem domu. Ukratko, ovo višenamjensko eterično ulje nudi mnoge prednosti. Saznajte za što je sve ulje čajevca dobro i što treba uzeti u obzir prije nego što ga primijenite u svoju rutinu.

Što je ulje čajevca?

Ulje čajevca je eterično ulje ekstrahirano iz lišća Melaleuca Alternifolia podrijetlom iz Australije procesom destilacije s parom, objašnjava Julio Pina, direktor R&D Innovation u Innovation Labs (iLABS).

- To je bezbojna do blijedožuta, bistra, pokretna tekućina s prepoznatljivim aromatičnim, zemljanim mirisom borovine - kaže Pina. Danas se ulje čajevca obično nalazi u proizvodima za osobnu njegu i kozmetici, od hidratantnih krema i tonika do sapuna, šampona i bezbroj drugih proizvoda. Ulje čajevca možete kupiti i samostalno, a idealno je za dodavanje u difuzor ili pomiješano s drugim losionima ili serumima.

Za što je dobro ulje čajevca?

Budući da se ulje čajevca koristi i proučava desetljećima, postoji mnogo istraživanja koja potvrđuju njegove prednosti. Stručnjaci su dali uvid u sve namjene i prednosti ovog snažnog, učinkovitog eteričnog ulja.

1. Ulje čajevca može pomoći u borbi protiv akni

Ako se probudite i nađete potpuno novu izbočinu na bradi, posegnite za uljem čajevca. Kako Pina objašnjava, ulje čajevca je blagotvorno zbog toga što ima antiseptička svojstva koja su izvrsna u borbi protiv akni. Točnije, čajevac je snažan borac protiv bakterije 'Propionibacterium', koja je povezana s aknama. Naime, jedna studija uspoređivala je ulje čajevca i benzoil peroksid zbog njihove sposobnosti liječenja akni i otkrila da ulje čajevca može smanjiti upalu uz manju iritaciju. Također, Pina kaže da može čak pomoći u sprječavanju i smanjenju ožiljaka od akni.

2.Ubija bakterije

Ulje čajevca se često nalazi kao sastojak u nekim sredstvima za čišćenje, a može se pronaći i u lijekovima kao što su sirup za kašalj ili prehladu. To je zato što je znanstveno dokazano da ulje čajevca ubija bakterije, viruse i gljivice, kaže Renée Moran, vlasnica Dr. Renée Moran Medical Aesthetics & RM Skincare. Zbog toga je ono odlično prirodno sredstvo za dezinfekciju ruku i ostalih površina.

- Zbog svojih svojstava - antibakterijskih, protuupalnih, antifungalnih i antivirusnih - koristi se univerzalno - kaže ona.

3. Višenamjenski je u kući

Miris ovog eteričnog ulja je moćan, a ako uživate u domu koji dobro miriše, ulje čajevca moglo bi biti upravo ono što vam treba. Ovaj miris koji podsjeća na bor pruža umirujuća svojstva, a uz sve to i prirodno čisti zrak koji udišete, objašnjava Kelly Kussman, stručnjakinja za mirise i osnivačica Cayle Grey. Kussman kaže da je aroma ulja čajevca svježa, bezvremenska, nježna i moćna. Preporučuje da ga koristite u difuzoru kao jedan od načina za tjeranje komaraca, uklanjanje neugodnih mirisa te osvježavanje posteljine i rublja.

4. Pruža umirujući tretman za nokte

Ako često radite manikuru i pedikuru, razmislite o tome da noktima date malu pauzu kako bi se oporavili. Tijekom ove pauze ulje čajevca možete koristiti kao tretman za nokte za liječenje ili prevenciju gljivica, preporučuje Natalie Aguilar, estetičarka i dermatološka sestra. Nakon što ste obrisali stari lak za nokte acetonom, ona predlaže da utrljate ulje čajevca po golim noktima i pustite ih da dišu dan ili dva prije nanošenja novog laka.

5. Može pomoći u liječenju peruti

Iako stručnjaci kažu da je teško odrediti jedan temeljni uzrok peruti, budući da mnogi čimbenici mogu biti u igri, obično se smatra da je ona povezana s prisutnošću mikroorganizama - bakterija ili gljivica - koje žive na tjemenu. A zbog svojih antibakterijskih i anti-gljivičnih svojstava, ulje čajevca pokazalo se obećavajućim sredstvom protiv peruti. Jedno istraživanje objavljeno u Journal of American Academy of Dermatology pokazalo je da korištenje šampona s 5 posto ulja čajevca smanjuje perut u jednoj skupini za 41 posto, u usporedbi s drugom skupinom koja je koristila placebo. Sudionici koji su koristili šampon s uljem čajevca također su sami prijavili poboljšanja na zahvaćenom području, kao i smanjenu jačinu peruti, slabiji svrbež vlasišta, te manje masnoće.

Što trebate znati prije upotrebe ulja čajevca?

Nikad ga nemojte gutati

Bez obzira što Instagrameri ili TikTokeri kažu, nikada nemojte piti ulje čajevca jer to može dovesti do ozbiljnih simptoma. Također izbjegavajte izravan kontakt s područjem oko očiju, upozorava Pina. Iako se neki ljudi kunu u unos eteričnih ulja, većina medicinskih stručnjaka to smatra opasnom praksom. Pina također preporučuje da na internetu provjerite je li proizvod od ulja čajevca prošao HRIPT test, kliničku studiju provedenu na ljudima kako bi se utvrdilo izaziva li proizvod iritiranje.

Počnite s malim dozama kako biste izbjegli iritaciju kože

Ako imate osjetljivo lice koje dobije crvenilo ili neke druge reakcije kada koristite novi proizvod, pažljivo s uljem čajevca. Aguilar kaže da počnete nanošenjem male kapi iza uha i zapešća. Zatim provjerite ova područja nakon 12 i 24 sata da vidite ima li znakova iritacije ili alergije.

- Ako koristite ulje čajevca samostalno, druga je mogućnost razrijediti formulu u neutralnom ulju, poput ricinusovog ulja. Razina razrjeđivanja ovisit će o razini tolerancije vaše kože, stoga počnite s otopinom od samo 1 posto i povećajte na 5 posto - kaže Pina.

Pohranite ga na sigurno mjesto

Čuvajte otopinu u jantarnoj staklenoj boci na sobnoj temperaturi, jer je ulje čajevca osjetljivo na zrak, svjetlost i toplinu.

- Preporučuje se da budete oprezni i produžite rok trajanja otopine pomoću antioksidansa kao što je vitamin E. Vitamin E će sinergijski poboljšati dobrobit ulja čajevca te će poslužiti kao prirodni antioksidans i umirujuće sredstvo - kaže Pina, piše Real Simple.