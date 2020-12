S dolaskom Božića, svaki domaćin osjeća pritisak da kuću učini čistom i urednom. Ako se miješate s dva kućanstva tijekom Božića, tada je važno da vam je kuća što čišća i urednija kako bi ostavili dobar dojam.

POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje doma

Ipak, što točno trebamo očistiti i kako? Je li dijeljenje ručnika za ruke u redu? Zašto su prekidači svjetla potencijalni problem? Stručnjakinja za čišćenje Aggie MacKenzie, bivša voditeljica emisije How Clean Is Your House, dijeli savjete o tome kako očistiti kuću za vrijeme Božića kako bi bili zdravi vi i vaši najmiliji - bez uklanjanja svečanog duha.

1. Ne treba pretjerivati s kemikalijama

Srećom, ni u doba pandemije Covida ne trebate ludovati s otmjenim proizvodima. Deterdžent za posuđe je izvrsna stvar za čišćenje površina. A korona virus reagira na stari stari sapun i vodu, pa je ovo najučinkovitija opcija. Neki ljudi miješaju izbjeljivač s drugim kemikalijama za kućanstvo, što nije preporučljivo, osim ako goste ne želite dočekati eksplozijom. Također, pare koje isparavaju mogu biti loše za sve koji imaju astmu.

2. Perite krpe za kuhinju svakodnevno

MacKenzie nije ljubitelj krpa za jednokratnu upotrebu i preporučuje nabavku dobre krpe od mikrovlakana. Potražite krpu s velikim brojem plastičnih vlakana. Ta vlakna uzrokuju trenje, razbijaju prljavštinu i podižu je s površine.

Ovo je vrlo ekološki način čišćenja. Mogu se prati stotine puta u perilici na 40, 50 ili 60 Celzijevih stupnjeva ili u perilici posuđa. Ali mijenjajte te krpe svaki dan. MacKenzie ih stavi u posudu s vrućom vodom s nekoliko kapi izbjeljivača i namoči ih preko noći, tako da ujutro budu čiste. Izbjeljivač je loš za okoliš, ali mala količina je u redu.

3. Osušite daske za rezanje

Da biste dobro očistili drvenu dasku, stavite je pod vrlo vruću vodu, poprskajte koncentriranom tekućinom za pranje i pomoću metalne žice za pranje posuđa ju očistite. Osušite ju sami umjesto da je ostavite da se suši na zraku, jer se u protivnom može iskriviti, pa čak i uzrokovati razmnožavanje klica.

4. Samo moderni mop će odraditi posao

Pod ne možete očistiti prljavom krpom. Zato zaboravite kantu i krpu u starom stilu, jer nisu učinkoviti. Puno je bolje nabaviti mop od mikrovlakana koji ima pravokutnu glavu s trakom od mikrovlakana na kraju. Sve što trebate za pranje poda je navlažiti ga. Zapravo vam nisu potrebni nikakvi proizvodi jer mikrofibra uklanja prljavštinu. Zatim otkinete traku i stavite je u pranje. To znači da ćete uvijek imati čisti mop i da se ne morate zamarati s kantom vode koja vam smeta.

5. Zamijenite kuhinjske krpe za papirnate ručnike

Ako su vaša majka i otac u posjeti, svatko bi trebao imati svoje papirnate ubruse za ruke. Ako je to problem, stavite kuhinjski papir u kupaonice i kuhinju. Zvuči pomalo rastrošno, ali to je kratkoročna mjera. Također je bolje imati kantu na nogu, nego onu koju morate otvoriti prstima. Ako idete u božićne šetnje, operite ruke svaki put kad uđete u zatvoreni prostor i osušite ih papirnatim ručnikom.

6. Fokusirajte se na stvari koje se često diraju

Kvake na vratima, vrata, ručka za ispiranje toaleta, slavine, prekidači za svjetlo, daljinski upravljači, ograde, igraće konzole - očistite sve površine i predmete koje različiti ljudi često dodiruju prije dolaska gostiju. I ne bi naštetilo ako sredstva za dezinfekciju ruku držite u kući.

Ako upotrebljavate sprejeve za čišćenje, poprskajte površine, a zatim ih ostavite nekoliko minuta kako bi proizvod počeo djelovati - na taj način ćete trebati manje ribati. Poželjno je da koristite sredstvo koje nema agresivnih mirisa zbog gostiju.

7. Neka vaš tuš zablista

Ako je glava tuša prljava, namočite kuhinjski papir u bijeli ocat, obložite ga papirima i ostavite ih preko noći - većina kamenca bit će otopljena do jutra. Zatim operite tuš i osušite ga krpama od mikrovlakana, koje su izvrsne za ogledala i staklo. Ocat će vam također pomoći ako vam rupa za odvod ima tamni prsten oko sebe. U rupu stavite čep, malo vode i šalicu octa, ostavite to preko noći i sljedeći dan tog prstena najvjerojatnije neće biti. Goste ne možete dočekati ni sa začepljenom kadom ili odvodom. Stavite šaku i octa u odvod. Polijte to sa kipućom vodom kako biste očistili masnoću.

8. Detaljno očistite kupaonicu

Ne želite da vaš gost vidi prljavi ventilator za izvlačenje pare. Isključite električnu mrežu i mekom četkom za prašinu očistite prašinu i dlake. Da biste fuge učinili čistima, pomiješajte izbjeljivač i toplu vodu u jednakim količinama i ribajte ih starom četkicom za zube da ponovno postane bijela. Ako imate gljivice po fugama, upotrijebite fungicid.

9. Impresionirajte goste svojim hladnjakom

Prije nego što odete u veliku božićnu trgovinu, izvadite ladicu za povrće i provjerite je li prljava. Prebrišite sve police, uključujući i one na vratima i operite ih. Ako imate veliki hladnjak, provjerite jeste li zaboravili hranu na stražnjoj strani. Očistite hladnjak jednom tjedno mokrom krpom od mikrovlakana. Možete koristiti i otopinu octa i vode.

Većina hladnjaka postane neuredna nakon nekoliko dana, posebno kada je puno ljudi u kući - ako ne zamotate sir, komadići otpadaju i začas se stvori plijesan.

Guma na vratima posebno je sklona stvaranju plijesni, pa je očistite starom četkicom za zube. Na nju također padaju mrvice, pa ih do kraja obrišite krpom. Ručku i vrata hladnjaka također treba često čistiti, bez obzira na to hoće li ih vaši gosti otvoriti.

10. Napravite božićni ugođaj

Ako volite određeni miris (ružmarin i klinčić posebno su dražesni u ovo doba godine) ali ne želite paliti skupe svijeće, stavite nekoliko kapi esencijalnog ulja na komadić vate i stavite ga oko stražnje strane radijatora ili malo na žarulju. Kad se zagriju, miris će ispuniti prostoriju, piše Daily Mail.