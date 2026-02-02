Obavijesti

Uloga TENS uređaja u ublažavanju kronične boli

Uloga TENS uređaja u ublažavanju kronične boli
Foto: OTOS

Transkutana električna stimulacija živaca, poznata kao TENS, jednostavna je i neinvazivna metoda olakšavanja boli uz pomoć blagih električnih impulsa

Admiral

Ovi impulsi šalju se putem sitnog uređaja spojenog na samoljepljive elektrode koje se postavljaju na kožu u blizini bolnog mjesta. Cilj je blokirati impulse boli i potaknuti prirodne tjelesne analgetike, poput endorfina.

TENS uređaji pomažu osobama s kroničnom boli da bolje upravljaju svojim stanjem, često smanjujući potrebu za lijekovima. Ispravno korištenje uređaja omogućuje značajno olakšanje i doprinosi poboljšanju kvalitete života. Zbog praktičnosti i jednostavne upotrebe, idealni su za one koji nastoje nastaviti s normalnim dnevnim aktivnostima unatoč boli.

Više od sedam desetljeća, OTOS pruža podršku osobama s kroničnom boli ponudom inovativnih pomagala. Elektrode za TENS dio su širokog asortimana proizvoda osmišljenih za udobniju svakodnevicu.

Što TENS radi i zašto pomaže?

Osnovna ideja je jednostavna: električna stimulacija živca modulira prijenos poruka boli prema središnjem živčanom sustavu. Postoje dva glavna učinka:

  • “Zatvaranje vrata” boli: brza stimulacija aktivira živčana vlakna koja mogu privremeno “blokirati” signal boli prije nego što dosegne mozak.
  • Poticanje prirodnih analgetika: sporiji, ugodni impulsi mogu potaknuti oslobađanje endorfina — tjelesnih tvari koje umanjuju doživljaj boli.

Rezultat je osjećaj olakšanja, poboljšana kontrola boli i često bolja funkcionalnost tijekom svakodnevnih aktivnosti, od hodanja do obavljanja kućanskih obveza.

Za dodatnu podršku, TENS 3 u 1 masažer i elektrostimulator također je odličan izbor za kućnu upotrebu.

