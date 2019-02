Umirite bebu masažom stopala - evo kako to napraviti pravilno

Ukoliko vaša beba plače i nikako je ne možete smiriti, a zdrava je, nahranjena i previjena, pokušajte je umiriti masažom stopala.

To se izvodi sat i pol do dva sata nakon hranjenja ili dva do tri sata prije spavanja. Osim što će je smiriti, ova masaža pomoći će ojačati njezin mišićno-koštani sustav, poboljšati cirkulaciju i tonus mišića.

Preporuka je masažu izbjegavati kada dijete ima povišenu temperaturu, infekciju, iritaciju kože.

Tehnika izgleda ovako:

How to calm a crying baby with a help of foot massage:

Kod beba od dva do tri mjeseca starosti započinje se sa pet, šest laganih pokreta palcima kao što je pokazano gore u videu. Potom se rade pokreti kao da se naizmjence ispisuju broj sedam pa osam, i to traje minutu, dvije. Na kraju lagano napravite pet, šest pokreta gore-dolje.

Kod beba starosti četiri do sedam mjeseci sve napravite kao što je spomenuto, no dodajte i pet laganih pokreta pritiska palcem kao u videu. To neka traje sedam minuta. Na kraju kružite lagano palcem po stopalu, također sedam minuta.

Kod beba starih osam do deset mjeseci dodajte i masažu svakog prstića zasebno u trajanju od deset minuta.

VAŽNO! Pričajte nešto svojem djetetu dok mu masirate stopala.

