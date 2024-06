Popijte 'kortizol koktel' umjesto kave i bit ćete zdraviji i mršaviji

Razine kortizola u našem organizmu se mijenjaju kroz dan, a činimo grešku jer kavu pijemo ujutro kad su razine kortizola najviše. To je reakcija tijela na buđenje i priprema na stres koji doživljavamo tijekom dana.

Stres je veliki faktor povećanja kortizola, bilo da se radi o fizičkom ili emocionalnom stresu. Oni s kroničnim stresom mogu iskusiti nešto što se naziva "adrenalni umor", koji se pojavljuje kada su razine kortizola daleko izvan ravnoteže. To ih čini iznimno umornima pa se često oslanjaju na kofein kako bi preživjeli dan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 mladolika | Video: KanalRi

Zapravo se radi o začaranom krugu: kofein nestane, a ponovno ste iscrpljeni. Kofein može povisiti razinu kortizola, a ne rješava korijen problema, a to je balansiranje razine hormona.

Zato je kavu jako loše piti odmah nakon buđenja, potrebno je pričekati barem sat ili dva da se hormoni izreguliraju. Pogotovo ako imate višak kortizola, što se manifestira ovim simptomima:

debljanje i zaokruživanje lica

akne

lako stvaranje modrica

natečeno lice

slabost mišića

teški umor

razdražljivost

poteškoće s koncentracijom

visoki krvni tlak i glavobolja.

Kreatorica @sofiaidaluvada je na svom TikTok profilu objavila svoj "kortizol koktel" koji pije svakoga dana i koji joj je pomogao da se bolje osjeća i izregulira kortizol. Potrebno vam je svega par sastojaka: led, kokosova voda, obična voda, sol, limun i naranča.

Ovaj napitak možete piti ujutro, ali i tijekom cijelog dana. Korisnici su primjetili da im nestaju neki simptomi, poput natečenosti lica i da imaju puno više energije kroz dan.

Foto: Javno vlasnistvo

Kokosova voda pogotovo ima pozitivan učinak jer sadrži kalij koji se snižava radom kortizola, a to dovodi do napetosti povezane sa stresom. Vitamin C je snažan antioksidans koji može pomoći u smanjenju oksidativnog stresa.

Napomena: Ako mislite da imate problema s kortizolom, otiđite kod liječnika kako bi napravili pretrage i s njime se detaljnije posavjetovali.