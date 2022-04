Umjesto plastičnih, dajte djeci drvene igračke: Puno dulje traju

Oko 90 posto igračaka je plastično, a kad ih djeca prerastu, one završavaju u smeću. I tako se svake godine baca 27 milijuna igračaka. Stoga, sačuvajte prirodu i radije kupujte djeci drvene igračke. Lijepe su i zabavne, posebno za one najmlađe. Nerijetko su one didaktičke pa pomažu pri razvoju djeteta.

Također, drvene igračke i puno dulje traju i neće se tako lako potrgati. Isto tako možete potražiti ekološke igračke i od drugih obnovljivih tvari, poput prirodnog kaučuka, organskog pamuka, vune ili bioplastike na bazi biljaka.

I većina otpada iz domaćinstva se može iskoristiti za izradu dječjih igračaka, kao što su rakete napravljene od boca ili automobili od kartona. Za izradu vam je potrebno samo malo volje i mašte.

