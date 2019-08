Umjesto s ukrasnim papirom, dar možete omotati maramom

Najbolji način da počnete čuvati prirodu je da prestanete ili smanjite koristiti plastiku, tvrdi autorica knjige “Waste Not: Make a Big Difference by Throwing Away Less” Erin Rhoads.

Dodaje kako na taj način ljudi rade malu promjenu u svojem životu koja je velika za prirodu.

- Pokušajte se barem dva tjedna ponašati kao da plastične vrećice, boce ili set za jelo ne postoje. Ako mislite da je to preteško, prvi tjedan izbacite vrećice iz upotrebe, pa onda boce. Shvatit ćete da to nije teško te da vam je način života i dalje isti - tvrdi autorica. Dodaje kako umjesto plastičnih boca koristi staklene i kako za trgovinu uvijek koristi platnene vrećice. Kad ide na piknik, kupuje biorazgradive tanjure od vlakana šećerne trske, pulpe trske i bambusa.

Foto: Promo

- Promjene uvedite i u ostale segmente života, a ne samo u prehranu. Na primjer, kad pakirate božićni poklon, zamotajte ga u šal ili maramu i napravite jedinstveni dar - savjetuje.

Iako izbjegava korištenje plastike, uz sebe uvijek ima plastičnu posudu za hranu.

- Imam posudu tako da ako kupujem nešto vani, mogu to spremiti u nju, bez da iskoristim plastičnu vrećicu koju dobijem u fast food restoranu ili pekari. Imam i biorazgradivi omot od pčelinjeg voska u koji također mogu spremiti hranu - govori blogerica Rhoads. Ako u restoranu ne žele staviti hranu u njezinu posudu, traži da je posluže na tanjuru koji nije plastičan. Plastiku izbjegava i kod kozmetike.

- Ruževe za usne kupujem isključivo putem interneta jer oni moraju biti u biorazgradivoj ambalaži. Maskare uzimam u malim metalnim limenkama. Imam jednu četkicu koju perem i koristim je po pet godina - piše. Za čišćenje često koristi ocat, a ističe da je to jedna od najvažnijih namirnica u njezinu kućanstvu.

- Njime očistim kupaonicu jednom tjedno, a nakon toga je natrljam s malo limuna. Ocat može biti dobar i za čišćenje prozora - kaže autorica. Ističe da bi ljudi trebali upozoriti kompanije na pakiranja njihovih proizvoda.

- Ako je proizvod pakiran u previše plastike, obratite se proizvođaču i dajte povratnu informaciju. Recite im da volite njihove proizvode, ali ne i pakiranja - rekla je. Dodaje kako je najlakši način da saznate kojeg smeća imate previše taj da ga razvrstate i prema tome stavite na hrpu.

- Shvatila sam da imam previše kutija s tjesteninom pa sam počela kupovati tjesteninu u većim pakiranjima - prisjeća se blogerica. Dodaje kako je i aktivizam pozitivna promjena.

- Ako u blizini postoji akcija čišćenja plaže ili parka, pridružite se. Pričajte o tome s prijateljima i možda će sljedeći put otići s vama - govori.