Umjesto soli koristite bosiljak, ružmarin, origano, češnjak...

Svi dijelovi tijela trebaju vodu kako bi mogli pravilno funkcionirati te ne biste smjeli zanemariti u svojoj prehrani, ističe Howard Murad, autor knjige “The Cellulite Solution”.

- Zamijenite nezdrave zasićene masnoće onim zdravima, poput maslinovog ulja, ulja lanenih sjemenki, oraha, badema, indijskih i brazilskih oraščića, pistacija, suncokretovih sjemenki te izmrvljenih lanenih sjemenki - savjetuje autor.

Dodaje da su dobri saveznici protiv stvaranja celulita i aminokiseline te antioksidansi. Aminokiseline se nalaze u svom mesu, siru, jajima, mlijeku i soji, a mogu se naći i u zelenom lisnatom povrću, orašastim plodovima i pšenici.

Foto: Promo

- Uravnotežena će vam prehrana, s različitim izvorima proteina, osigurati sve potrebne aminokiseline - ističe Murad. Bez antioksidansa, podlegli bismo bolestima i preranom starenju tijela i kože.

- Unošenjem hrane bogate antioksidansima branimo tijelo od štetnih slobodnih radikala. Antioksidansi se u najvećoj koncentraciji nalaze u bobičastom voću i citrusima, iako su prisutni u svom voću i povrću. Što je voće tamnije, sadrži više vitamina. Dobar su primjer za to borovnice - objašnjava autor. Navodi kako se antioksidansi gube zagrijavanjem, pa se šareno voće i povrće preporučuje jesti sirovo ili blanširano.

- Dio obitelji antioksidansa su i polifenoli, koji se povezuju s prevencijom karcinoma, smanjenjem bolesti srca te zdravljem kože. Njihovi su izvori orašasti plodovi, cjelovite žitarice, šareno voće i povrće, čaj (osobito zeleni), crveno grožđe i vino, luk, šipak, citrusi i goji bobice - navodi. Pod antioksidanse se ubrajaju i vitamini A, C i E.

- Vitamin A sudjeluje u popravku tkiva te je odličan za zdravlje očiju i kože. Nalazimo ga u jetrici, mrkvi, batatima, goji bobicama, jajima, mlijeku i mangu. Izvori vitamina C su citrusi, goji bobice, kivi, mango, papaja i crni ribiz. Vitamin E štiti stanice od slobodnih radikala, a sadrže ga biljna ulja, bademi i tamno zeleno lisnato povrće - kaže Murad.

Protiv celulita pomaže i hrana bogata omega-3 kiselinama, koje nalazimo u ribi, brokuli, salati, špinatu i grašku. Premda je riba vrlo zdrava i većina vrsta može se jesti svakodnevno, treba biti oprezan kod onih koje mogu sadržavati veću koncentraciju žive, poput tune i lososa. Ipak, na tjednoj se bazi radi o zanemarivim količinama pa to nikako ne znači da biste ih trebali izbaciti iz prehrane. Tijelu treba i natrij, no problem je što ga većina na dnevnoj bazi unosi više no što je preporučeno, što sabotira borbu protiv celulita.

- Umjesto soli, pokušajte začinjavati hranu biljkama koje imaju protuupalna svojstva, poput bosiljka, origana, ružmarina, češnjaka i đumbira – savjetuje autor. Ističe da se celulit ne gubi tako da jedete manje nego tako da jedete dovoljno prave hrane.