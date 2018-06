Ključ organizacije je staviti svaku stvar na svoje mjesto

Organizacija je vještina koja isprva može biti izazovna, no jednom kad shvatite što trebate raditi, postaje puno jednostavnije, kaže Samantha Claire, autorica knjige “How to Organize and Declutter Everything – Your Home, Mind & Life”.

- Organiziranje se ne sastoji isključivo od odlaganja stvari već i od toga da svaka stvar mora imati svoje mjesto – pojašnjava Claire i dodaje kako je ono temelj za dobro mentalno zdravlje.

Foto: Promo

- Organizirajte si cijeli mjesec na kalendaru. Ispišite sve važne zadatke koje u tome mjesecu morate obaviti. Označite one izuzetno važne, a manje hitne ostavite za idući mjesec ako za njih ne ostane vremena - savjetuje. Ako osmišljavate raspored za cijelu obitelj, koristite se različitim bojama za svakog člana obitelji. Ne zaboravite predvidjeti ni slobodno vrijeme kako biste se mogli opustiti i odmoriti.

- Napravite i tjedni raspored no nemojte ga pretrpavati. Istaknite najvažnije, no ostavite mjesta i za nepredviđene situacije - predlaže autorica pa nastavlja kako biste svaku večer trebali napraviti plan idućeg dana.

- Svaka dva sata uzmite malu pauzu, a u njoj nemojte koristiti mobitel ili nešto drugo što vam odvlači pažnju. Dobro se naspavajte kako biste bili produktivniji, a odredite i vrijeme za vježbanje kako biste tijekom dana održavali visoku razinu energije - poučava i dodaje da naučite reći “ne” jer ne morate učiniti sve što se od vas traži.