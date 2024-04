'Umjesto zavjeta, na vjenčanju sam čitala poruke koje je moj zaručnik slao ljubavnici'

Ja imam 28 godina i ovaj vikend trebala sam se udati za svog zaručnika Toma (30). Bili smo zajedno pet godina, a već tri godine živjeli smo zajedno, sve je izgledalo savršeno, započela je za Brightside svoju ispovijest o prekidu zaruka žena koja je odlučila ostati anonimna.

Ovo je njezina ispovijest:

Tada, dva dana prije vjenčanja, dok sam finalizirala narudžbe za proslavu, na njegovom telefonu naišla sam na pretinac imena 'Sunshine'. Osjećala sam mučninu dok sam ga otvarala.

Unutra su bile poruke koje je razmjenjivao sa stanovitom Sarah i bile su prepune izjava ljubavi. Bile su otprije nekoliko mjeseci, a u njima su pričali o ručkovima i kasnonoćnim sastancima. Uopće nisu spominjali mene i našu vezu. Ipak, on je u jednoj poruci spomenuo našu vezu, a zbog te poruke počela sam se tresti.

- Dušo, tvoje tijelo je očaravajuće. Poželjnija si od svih koje poznajem i ne mogu dočekati ponovno te vidjeti. Ti mi nisi samo prolazna avantura. Ti si netko s kime mogu biti potpuno svoj, za razliku od moje zaručnice koja me ne razumije kao ti.

Kada mu je pokazala dokaze, Tom se 'slomio'. Pokušao je to predstaviti kao emocionalni ispušni ventil, bezopasni flert. Njegova izdaja bila je svježa, ali riječi su bile te koje su pekle. Zbog svega toga, tada i tamo donijela sam odluku koja će sve promijeniti.

Stigao je dan vjenčanja. U bijeloj vjenčanici izgledala sam kao vizija i krenula sam prema njemu. On me čekao kod oltara, s nervoznim osmjehom na licu. Kada sam stigla do njega, rekli su nam da možemo pročitati svoje zavjete.

Umjesto toga, duboko sam udahnula, snažno osjećajući težinu njegovih poruka u svom džepu.

- Tom - započela sam iznenađujuće sigurnim glasom - planirali smo izmijeniti zavjete danas, obećanja o izgradnji zajedničke budućnosti. Ali iskrenost je temelj svakog odnosa, a u našem je nešto grozno trulo - rekla sam.

Rukom koja nije htjela prestati drhtati izvukla sam telefon iz džepa i suočila se sa zatečenim gostima.

- Ovo su poruke iz tvog telefona Tome. Poruke koje si izmjenjivao sa ženom imena Sarah tijekom posljednjih mjeseci - rekla sam emotivno.

Teška i zaglušujuća tišina spustila se u prostoriju. Tada sam počela čitati. Čitala sam o ukradenim trenucima, njihovim tajnama i načinu na koji ga je Sarah razumjela bolje nego bih ja to ikada mogla. Sa svakom porukom koju sam pročitala još je malo boje nestalo s Tomovog lica.

Kada sam završila nastao je kaos. Svi su optuživali Toma, a Sarah, za koju sam kasnije čula da je bila na ceremoniji, pobjegla je prema izlazu. Toma su njegovi roditelji gledali s izrazom gađenja i razočarenja. Naravno, odmah smo otkazali cijelu proslavu.

Svi su stali na moju stranu i svi mi govore da sam snažna i hrabra zbog toga što sam napravila.