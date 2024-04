Pet profesija koje su najsklonije preljubu - jeste li među njima?

Nemoguće je samo tako pogoditi tko je sklon prijevari partnera, no zna se gdje će se to najvjerojatnije dogoditi. Naime, čak 85 posto ljubavnih afera počinje na radnom mjestu, vjerojatno zbog toga što su u većini slučajeva prisutna tri čimbenika koji značajno mogu utjecati na to: iskušenje, prilika i – dosada, kaže stručnjakinja za veze i seksualne odnose Tracy Cox u tekstu za Daily Mail.

Jedna velika studija otkrila je da jedan od pet zaposlenika priznaje da je u kasnim noćnim satima u uredu, za vrijeme kasnih sastanaka ili uredskih zabava uz puno pića, imalo aferu.

U takvim situacijama se zbližavamo s ljudima s kojima često dijelimo puno vremena pa je lako da odnos prijeđe u 'nešto više'.

- Jesu li određene profesije sklonije i potaknute na nevjeru više od drugih? Bez trunke sumnje jesu. Jesu li čimbenici koji privlače ljude određenim poslovima također pokazatelji vjerojatnosti da će netko varati? Apsolutno. Na temelju toga sam uspjela sastaviti popis zanimanja koja imaju (i privlače) najviše varalica. Naravno, čitajte ga uz dozu opreza: temelji se na vjerojatnosti, ne na činjenicama. Naravno da ne varaju svi piloti ili bankari, čak i ako je vjerojatnije da će oni to učiniti mnogo češće nego ljudi u nekim drugim profesijama.

Da, klišeji drže vodu.

Piloti i kabinsko osoblje

Kad biste pitali prosječnu osobu koji bi posao omogućio najviše prijevari, vjerojatno bi se prvo sjetili pilota. Mnogo je razloga zašto. Oni izazivaju poštovanje jer su odgovorni za živote toliko mnogo ljudi. Što je veći avion, veće je obožavanje. I veći ego. Ne samo da zarađuju mnogo novca, već ih cijeni (često mlada i atraktivna) letačka posada koja se ugleda na njih. No najveći faktor koji stavlja pilote i stjuardese na vrh popisa onih koji počine nevjeru je – prilika.

Posao ih vodi miljama daleko od kuće; daleko od očiju partnera, prijatelja ili obitelji koji bi ih mogli vidjeti s nekim drugim. Mala je vjerojatnost da će biti uhvaćeni, a obično to učine s ljudima koje vjerojatno više neće vidjeti i ne dijele osobne podatke pa se to nikad ne otkrije.

Sami piloti i drugo letačko osoblje često kažu da vode usamljenički radni život. Puno sati provode sami u hotelskoj sobi, ubijajući vrijeme do sljedećeg leta. Češće su odsutni od kuće pa neredoviti seks s partnerom može stvoriti seksualnu frustraciju. S druge strane, stvara se velika bliskost među članovima posade i lako je predati se strasti.

Medicinske sestre i liječnici

Više nego itko oni su svjesni toga da je svaka sekunda dragocjena i da se život može preokrenuti za čas. Neizvjesna budućnost povećava vjerojatnost da čovjek koristi svaku priliku koja se pojavi, bez obzira na posljedice. Tko zna hoćete li uopće biti živi da se suočavate s njima?!

Što je čovjek više na ljestvici medicinskih profesija, to se snažnije osjeća i stav 'bogom dane' osobe. Naime, svaki liječnik često čuje da je mnogim majkama itekako poželjan zet, dok kirurzi vjerojatno i misle da su bogovi. Njihove vještine presudne su u tome hoće li netko preživjeti ili umrijeti. Izvanredna moć spašavanja života u kombinaciji sa zahvalnošću onih koji su spašeni čini da imaju izuzetno visoko samopoštovanje. Istraživanja, pak, dosljedno ukazuju na to da što je nečije samopouzdanje veće, to je manja vjerojatnost da mislite da pravila koja inače vladaju za 'obične' smrtnike vrijede i za vas.

Ni medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje nisu imuni, afere su među njima česte. Neredoviti radni raspored i brojni hitni slučajevi savršeni su izgovori za vrijeme provedeno u ljubavnoj aferi. Dodajte nevjerojatno visoku razinu stresa, duge sate i deprivaciju sna i dobit ćete sve sastojke za spontane odgovore na iskušenja koji su vođeni željom, a ne logičnim i promišljenim odlukama.

Poduzetnici

I poduzetnici i poduzetnice vrlo su visoko na ljestvici onih koji će rado počiniti nevjeru. To su ljudi koji se rijetko drže tradicionalnih okvira, radije žive život izvan granica i napreduju uz dozu rizika. Vole da se stvari odvijaju na njihov način, pod njihovim uvjetima i veća je vjerojatnost da će preuzeti kontrolu nad svojim seksualnim životom na način na koji inače vode vlastiti posao.

Bankari i investitori

Neki poslovi imaju veću sklonost neetičkom ponašanju, a financije su jedan od njih. Bankari, investicijski stručnjaci i trgovci vjerojatnije će se upustiti u neetično ponašanje, odnosno varanje. Natjecateljska priroda i okruženje visokog pritiska financijske industrije znači da ljudi moraju djelovati lukavo kako bi ispunili ciljeve i povećali profit. Ako ste navikli varati da biste zaradili više novca, mali je korak učiniti isto u svojim osobnim odnosima.

Moral kolega s posla snažno utječe i na naš. Okružite se varalicama i bit ćete skloniji varanju. Zabavljajte se s ljudima koji su spremni na veliki rizik, ljudima koji štuju novac kao Boga, ne zagovaraju vjernost i često koriste droge kako bi ostali budni i oprezni i šanse da ostanete trijezni i vjerni jadno su niske. U financijskoj industriji također postoji snažan osjećaj prava: „Radim naporno pa zaslužujem imati što god želim.“

Učitelji

Svakako niste računali njih vidjeti na popisu. Trideset i tri posto baze klijenata Illicit Encountera (jedne od stranica za upoznavanje partnera) su učitelji. Oni varaju iz drukčijih razloga nego piloti. I oni su pod velikim stresom na poslu i pred velikim očekivanjima, a često s ograničenim resursima.

Često ih se optužuje za stvari koje su izvan njihove kontrole, a krivnja se čini izrazito osobnom, što stvara visoku razinu frustracije i nisko samopoštovanje. I jedno i drugo šteti odnosima i stvara osjećaj otuđenosti i osjećaj da samo drugi učitelj uistinu razumije kako se osjećaju. Mnogi učitelji doživljavaju 'burnout' i i nezadovoljstvo karijerom, što se može preliti i na njihove osobne živote. Afere pružaju potvrdu i uzbuđenje i način su suočavanja s tim osjećajima.

Mnogi se osjećaju izolirano ili bez podrške u svojim osobnim životima, osobito ako njihov partner ne razumije zahtjeve profesije. To ih čini ranjivijima na traženje veze ili potvrde negdje drugdje.

Što ljude tjera da varaju na poslu?

Mnogi čimbenici tome doprinose, ali stručnjaci se slažu da su ovo su glavni:

Inteligencija: Postoje dokazi koji upućuju na to da je vjerojatnije da će inteligentni ljudi prevariti svoje partnere. Teorija kaže da im je potrebna viša razina stimulacije pa ih privlače novost i uzbuđenje afere.

Bogatstvo: Američko istraživanje pokazalo je da će ljudi višeg socioekonomskog statusa vjerojatnije lagati i varati nego oni iz nižih klasa.

Rad daleko od kuće: Idealno okruženje za strahovitu kombinaciju: iskušenje, prilika i dosada.

Poznavanje: Istraživanja pokazuju da postajemo sve bliži ljudima s kojima provodimo najviše vremena: Posao je najpopularnije mjesto za afere jer bliskost rađa požudu.

Sveobuhvatni poslovi: Ako svom poslu pridajete više pažnje nego partneru, u vašim odnosima nastaju pukotine. Ljudi koji su uspješni u karijeri provode manje vremena sa svojim partnerima, zbog čega se osjećaju manje obavezni biti vjernima.

Poslovi s visokim stresom: Stres je općenito štetan za veze. Nitko se ne ponaša dobro kada je pod pritiskom, to utječe na naše raspoloženje, osjećaje i dovodi do donošenja loših odluka i prosuđivanja.

Ljudi koji se liječe od stresa koristeći alkohol ili droge: To nas čini sklonijima lošim odlukama.

Ljudi koji ne mogu razgovarati s partnerom o problemima na poslu: Najbliži smo ljudima koji znaju najviše o nama, a partner nije zainteresiran za razgovor na poslu, kolega obično jest i to stvara bliskost uz koju je lako prijeći granicu.

Još neke profesije s popisa

Manje česti, ali ipak vrijedni spomena su varalice u ovim zanimanjima:

Odvjetnici: Zapravo, uglavnom odvjetnice. Emocionalni intenzitet slučajeva stvara želju za bijegom. To može biti boca vina - ili strastven seksualni susret.

Trgovci : Dvadeset devet posto muškaraca na Ashley Madison, još jednoj web stranici za upoznavanje oženjenih ljudi, su trgovci. Rad u smjenama olakšava im da prođu ispod radara ako se viđaju s nekim u vrijeme izvan posla.

Prodaja: Mnogo umrežavanja i radnih funkcija znači da stalno upoznajete nove ljude i to na zabavama i druženjima uz alkohol, što je pogodno okruženje za nevjeru.

Ljudi koji rade u računalima/IT-u: Vjerojatno zato što su vješti u prikrivanju tragova na internetu, ali možda i zato što je to sve brojnija profesija, pa je porast nevjera i s te strane očekivan.

Vojska: Studija iz 2017. pokazala je da je gotovo 23 posto vojnika doživjelo prevaru ili prevarilo tijekom jednogodišnjeg angažmana. Jednostavno, duga razdoblja odsustva od kuće u kombinaciji s pripadanjem jednoj subkulturi koju 'civili' ne shvaćaju u potpunosti čine svoje.

Barmeni i osoblje noćnog kluba: Noćni sati, puno ljudi i puno alkohola – kombinacija kojoj je teško odoljeti.

Hitne intervencije (vatrogasci, policija): Visok adrenalin, visok rizik i način života koji samo kolege na poslu razumiju.