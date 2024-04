'Ja sam ovisnik o seksu i svoju suprugu prevario sam s više od 300 žena, uništio sam si život'

Britanac Daniel Whitehaven opisao je vlastito iskustvo u vezi s djevojkom te otkrio da je zapravo ovisnik o seksu.

- Prije nekoliko tjedana, dok smo jedne večeri gledali TV, moja se djevojka privila uz mene na sofi i mazili smo se. Samo maženje. Nisam automatski zgrabio ovaj iskaz ljubavi kao priliku za započinjanje seksa. Imali smo jednostavno, čedno i prilično lijepo maženje. I to je bilo to, ništa više - započinje Whitehaven.

Iako mnogi ne bi rekli da je to nešto posebno, no za njega je to bilo veliko postignuće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

- Ja sam ovisnik o seksu. Onaj koji se oporavlja. Imam kronični, destruktivni poremećaj, potpuno isti kao oni ovisni o alkoholu, drogama, hrani, kocki ili krađi. Kao i moji supatnici, svjestan sam da će mnogi ljudi koji ovo čitaju cinično pretpostaviti da jednostavno banaliziram svoje užasno ponašanje u pokušaju da ga racionaliziram. I baš kao i kod drugih oboljelih, moja je ovisnost izazvala probleme u mojim odnosima. Ipak, naučio sam kako to savladati - izjavio je.

Kad je nedavno pročitao priču o ženi koja je proživjela 30 godina braka s ovisnikom o seksu, prepoznao je samog sebe u toj priči.

- Poput muža te jadne žene, nisam imao pojma koliko me je moja ovisnost držala u rukama, niti kakvu je štetu nanosila drugima. Sve dok prije sedam godina nisam bio na terapiji za parove sa svojom sada već bivšom suprugom, Julijom, nisam imao pojma kakav je danak moje ponašanje uzelo na njoj. To je problem s ovisnošću; proždire vaš um, život i djelovanje, čineći vas krajnje sebičnima i nesposobnima za razmišljanje o njegovom utjecaju na druge - napisao je.

Tijekom prvog savjetovanja njega i sada bivše supruge, u ljeti 2017., Julia je jecala iskreno govoreći o tome kako se u njihovom 4-godišnjem braku osjećala bezvrijedno, kako se borila da održi korak s njegovim iscrpljujućim zahtjevima za seksom i do pet puta dnevno.

- Izjavila je i kako je sumnjala u sebe kao ženu kad sam se još uvijek osjećao prisiljenim iskrasti se gledati pornografiju. Istina je da je znala jedva pola toga. Sve te kasnonoćne šetnje kad nisam mogao spavati? Išao sam u posjet prostitutkama ili pokupio neku ženu u baru. Do trenutka kad smo izrekli svoje bračne zavjete na vjenčanju 2013., pet godina nakon našeg prvog spoja - procjenjujem da sam spavao s više od 300 drugih žena Juliji iza leđa - sjeća se.

Često se testirao, čak jednom tjedno jer je konstantno bio nevjeran.

Foto: Dreamstime

- Iako se ne sjećam njezinih točnih riječi tijekom tog savjetovanja, rekla je nešto kao da je samo željela da ja vidim koliko se trudila biti dovoljno dobra za mene, no ja to nisam primijetio - objavio je.

Terapija nije pomogla te su ubrzo podnijeli papire za razvod.

- Najlakši način da opišete kako je biti ovisnik o seksu je da o seksu razmišljate cijelo vrijeme, čak i podsvjesno. Totalno ti proguta život. Ono maženje na sofi? Ranije bi automatski žudio za seksom. Kao i držanje za ruke - ili tek prolaženje pored atraktivne žene na ulici - izjavio je.

Ništa mu drugo nije važno osim zadovoljenja te seksualne želje, što je ponekad značilo barem deset minuta gledanja pornića i masturbiranja.

- Kad pomno proučim svoju prošlost, vjerojatno sam ovisan o seksu od svojih ranih 20-ih. Sada imam 41 godinu. Seks je za mene počeo dovoljno uobičajeno. Izgubio sam nevinost s 15 godina sa svojom ljubavi iz djetinjstva. Bili smo zajedno još tri godine i naš seksualni odnos bio je najnormalniji koji sam ikada imao. Bili smo samo dvoje zaljubljenih, požudnih tinejdžera koji su se seksali što smo češće mogli - sjeća se.

Seks nije bio tema o kojoj je razgovarao sa svojim roditeljima, koji su oboje radili u bankarstvu, i sjeća se nelagode koja bi se pojavila kad god bi se na televiziji, tijekom zajedničkog gledanja filma, pojavila scena seksa.

- Bez obzira na sve, odlučio sam im reći kada ću imati prvi seks. Bilo im je jako neugodno i sjeo sam na stepenice da prisluškujem njihov razgovor nakon toga. Tada sam čuo svog oca kako se šali: 'Nadam se da je dobro obdaren'. Taj mi je komentar značio da je, što se mog oca tiče, najbitnija u tome moja uloga, a ja sam odlučio da to uvijek bude dobro - izjavio je.

Prekinuo je vezu s curom te na fakultetu imao mnogo veza.

- Ubrzo sam se iznenadio kako je lako djevojke odvesti u krevet te sam se s prijateljem natjecao tko će ih više. Nije bilo nekih rokova i sada sam prilično siguran da je tu ukorijenjena moja ovisnost. Od tog trenutka, gdje god sam otišao, bio sam usredotočen na to da pokupim ženu. Nikada nisam na svoje ponašanje gledao kao na problem - sjeća se.

Foto: Dreamstime

- Otkrio sam da je lako odvesti žene u krevet - ne zbog mog izgleda, koji bih opisao kao prilično prosječan, već zato što sam izbrusio svoj zanat i naučio kako biti šarmantan, davati suptilne komplimente i glumiti zanimanje za njih, iako me zapravo nije bilo briga. Nekoliko sekundi nakon ejakulacije mogao sam otići bez razmišljanja. Seks i ljubav bili su dva potpuno odvojena entiteta - otkrio je.

Tako je bilo sve dok nije upoznao svoju buduću suprugu na tulumu, on je imao 25, a ona 24 godine.

- Prvi puta sam ušao u monogamnu vezu, seksali bismo se i do deset puta tjedno, iako Julia to tada nije komentirala - normalno je da se parovi puno seksaju na početku veze. Ali kako smo se bližili zajedničkoj godini, dosada se uvukla u nas, a ja sam se prepustio staroj strasti. Nakon toga, moj rad savjetnika za menadžment značio je poslovna putovanja i što više žena koje sam mogao uvući u krevet - sjeća se.

Julia, voditeljica marketinga, nije imala pojma o njegovom dvostrukom životu. Kad su se vjenčali, obećao je sam sebi da će od tada biti vjeran. Međutim, brzo je otkrio da za to uopće nije sposoban.

- Nitko nije znao za moju ovisnost o seksu. Ni Julia, ni moji najbliži muški prijatelji, pa čak ni moj stariji brat kojemu sam većinu stvari povjeravao. Usprkos razmetanju, osjećao sam duboki osjećaj srama. Bio sam odrasla osoba od 30 godina, imao prekasnu ženu i super karijeru, no opet totalni gubitnik - sjeća se.

Unatoč njegovom izvanbračnom promiskuitetu, i dalje je imao odnose sa ženom, iako ga je ona sve češće odbijala.

- Imao sam veliko poštovanje prema njoj i nisam to forsirao ako nije bila voljna. Umjesto toga, konzumirao sam ogromne količine pornografije dok je ona spavala. Tu je bila i moja kolekcija seks igračaka, uključujući skupe seks lutke. Kad bi to postalo dosadno, dogovorio bih na internetu seks s drugim ženama. Redovito poslovno putovanje unutar Ujedinjenog Kraljevstva i inozemstva olakšalo je to. Nije mi trebala raskošna hotelska soba — moj auto ili bilo koji stari javni WC bi mi bili dovoljni - priča.

Nakon što su bili u braku otprilike dvije godine, Julia ga je suočila s opsjednutošću pornografijom i grubim seksom, ali je to odbacio, rekavši joj da svi njegovi prijatelji rade isto. Nije ni čudo što joj je samopouzdanje palo, nije to ponovno spominjala.

- Umjesto toga, učinila je ono što čine mnogi ljudi koji su u braku s nekim tko ima ovisnost: gurnula je u stranu vlastite osjećaje, bojeći se da će to rasturiti naš brak ako se previše žali ili ispituje. Sram me izjedao gotovo jednako kao i seks. Borio sam se pogledati Juliju u oči i ponekad pokušavao ublažiti osjećaj krivnje romantičnim gestama poput cvijeća i večera - tumači.

Ponekad je pio i uzimao droge da umrtvi svoju krivnju.

- Ali čim bih pogledao još jedan porno film ili ubacio još jedno osvajanje u krevet, ti bi osjećaji nestali.

- Bili smo u braku tri godine kad je Julia otkrila da sam imao seks s curom našeg prijatelja. Bio sam nemaran i vijest se proširila. Bila je povrijeđena i bijesna, ali krenuli smo na terapiju za parove da vidimo možemo li spasiti brak - sjeća se. No, razvod je bio neminovan, a on se vratio ovisnosti.

To je bilo sve dok 2021. nije upoznao svoju sadašnju djevojku Natashu, 35-godišnju analitičarku podataka.

- Iako smo se prve večeri poseksali, proveo sam s njom cijelu noć, što je bilo neobično za mene, a kad smo se sljedećeg jutra probudili, napravio sam nam jelo. Dok smo jeli, odlučio sam joj sve ispričati jer sam je želio ponovno vidjeti, a ne samo odbaciti kao sve ostale. Prostitutke, hardcore pornografija, nevjera - čula je puno toga. Njezina me reakcija potpuno šokirala. Njezina je majka bila alkoholičarka, tako da ima duboko razumijevanje za ovisnost te je bila je u stanju odvojiti pravu ljubav i nezdravu potrebu za seksom - sjeća se.

Tako mu je dala priliku, uz pravila - nema više drugih žena i obavezno na terapiju.

- Nakon opsežnog istraživanja, nekoliko mjeseci kasnije posjetio sam liječnika specijalista koji mi je dijagnosticirao kompulzivno seksualno ponašanje, rekavši da sam školski primjer. Olakšanje je bilo poput stijene koja se digla s mojih leđa. Prvi put sam shvatio da nisam grozno ljudsko biće. Bio sam bolestan od ovisnosti koju nisam mogao kontrolirati. Od tada sam potrošio više od 13 000 eura na terapije s prekrasnom seksualnom terapeutkinjom Sofie Roos - priča.

Tako je počeo upravljati vlastitom željom.

- Najvrjednija stvar koju me je naučila je da nisam loša osoba - patim od ovisnosti koja me tjera da činim užasne stvari. Mentalno sada mogu razdvojiti to dvoje. Sofie mi je pomogla shvatiti da moja ovisnost zapravo nije o seksu, već o želji da se osjećam prihvaćeno i da pridobijem pozornost. Dio mog tretmana bio je kontaktiranje nekih žena s kojima sam spavao kako bih se ispričao za način na koji sam se ponašao prema njima. Bile su zahvalne i bilo im je jasno zašto sam se tako ponašao - izjavio je.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Sofie ga je naučila da nikad nije kasno učiniti nešto u vezi s ovisnošću o seksu, ali da je se nikada neće osloboditi.

- Poput alkoholičara koji može biti trijezan, bit će mnogo trenutaka kada ću se osjećati slabo. Također me naučila mnogo o samokontroli, disciplini i koliko su važne rutine za održavanje seksualne želje, vještinama koje koristim svaki dan. Natasha i ja smo sada zajedno dvije i pol godine. Seksamo se gotovo svaki dan, ponekad dva ili tri puta, ali isto tako ima dana kada se uopće ne seksamo. Stavljamo veliki naglasak na to da budemo taktilni - držanje za ruke, maženje, stavljanje ohrabrujuće ruke na leđa drugoga, takve stvari - istaknuo je.

- Za godinu ili dvije drugi dio mog liječenja bit će pričanje o mojoj ovisnosti familiji. Moj stariji brat već zna i kaže da se nije iznenadio. No, bit će teže kad dođem do točke da kažem mami - nemam pojma kako će to ići. Rekao bih da je moja ovisnost trenutno pod kontrolom, ali rad je u tijeku. Jednom ovisnik, uvijek ovisnik - piše Whitehaven.

- Naučio sam da su zabave i noćni klubovi okidači pa ih sada izbjegavam. Isto tako, ako je Natasha predugo odsutna u posjetu obitelji ili na radnom putu, stare ideje se vraćaju, pa pažljivo upravljam slobodnim vremenom - istaknuo je.

Htio bi postati otac, no strah ga je da ne prevari majku vlastite djece.

- Za sada sam nevjerojatno zahvalan što imam djevojku punu ljubavi i divnu terapeutkinju koja me i dalje podržava kroz moju ovisnost, ali u isto vrijeme duboko mi je žao zbog svih stotina žena koje sam usput iskoristio - zaključio je, piše Daily Mail.