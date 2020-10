Umjetna beauty inteligencija: Određuje nam idealnu boju pudera i preparate za kosu

Nove tehnologije sve se češće koriste u izboru proizvoda za njegu i određivanja terapije za zdravu kožu i kosu. Evo nekih koje su već dostupne i pokazuju određene rezultate

<p>Umjetna inteligencija (AI) već stoji iza nekih od najvećih robnih marki u njezi i kozmetici i već sad se može koristiti za mnoge stvari, od spomenutog usklađivanju nijansi boja tekućeg pudera, pa do personaliziranog recepta za njegu kose, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8864735/The-future-beauty-Selfies-sort-perfect-foundation-infrared-hair-scanners.html">Daily Mail</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Što nam oštećuje, a što popravlja kožu?</strong></p><h2>Izaberite nijansu pudera uz pomoć selfija </h2><p>Izbor prave nijanse pudera ni inače nije lak, a u vrijeme pandemije korona virusa, kad ne možete isprobati različite testere u trgovinama, može biti zaista kompliciran. Međutim, nova aplikacija <a href="https://dcypher.me/pages/funnel-page?ref=sample-product">Dcypher</a> tvrdi da se računalnom analizom na temelju vaših selfieja u nekoliko sekundi može doći do savršene nijanse pudera za vas, uz izbor između više od 20.000 nijansi.</p><p>Pritom birate želite li proziran puder, onaj koji srednje ili potpuno prekriva nepravilnosti, zatim između sjajnog i mat pudera, te prema tipu kože (masna / kombinirana, prirodna ili suha). Zatim napravite tri selfija, idealno bi bilo pod različitim izvorima svjetlosti. Samo nekoliko dana kasnije uzorak pudera stiže vam na kućnu adresu.</p><p>Autorica teksta za Daily Mail bila je oduševljena bojom pudera koju je za nju izabralo računalo i kaže da se gotovo i ne razlikuje od boje njene kože. Ipak, nije bila zadovoljna time koliko prekriva nepravilnosti, kao i sjajem na koji je navikla kod pudera marke Charlotte Tilbury, Guerlain i Revolution, kaže. Dobro je znati da imate pravo na povrat robe, uz povrat cijelog troška ako niste zadovoljni, dodaje.</p><p>Zato nema sumnje da će tehnologija u ovom segmentu imati značajan utjecaj. </p><h2>Super pametni skener za kosu</h2><p>Pametni analizator SalonLab, dostupan u odabranim britanskim salonima koji surađuju sa Schwarzkopf-professionalom. Riječ je o ručnom skeneru koji izgleda poput pegle za ravnanje kose i na sličan način se njime prelazi preko kose. Njegov optički senzor može procijeniti oštećenja duboko u vlasima. Podaci iz skenera kombiniraju se s podacima koje unesete u povezanu iPad aplikaciju kako bi vam izabrao tretman po mjeri koji će riješiti probleme. </p><p>- U aplikaciju treba ubaciti podatak o duljini kose, gustoći i tipu kose, kao i to da li se klijentica farba te koje proizvode koristi kod kuće. Tada stilistica Suzie McGill provodi analizator kroz tri različita dijela moje kose i rezultati se pojave na njenom iPadu - objašnjava autorica članka.</p><p>Skener je kod nje otkrio oksidativno oštećenje kose uzrokovano onečišćenjem i bojanjem. Aplikacija je predložila tretman koji je koristila u salonu te niz proizvoda - šampon, masku, regenerator koji se ne ispire ​​i dodatni tretman - koje treba koristiti kod kuće. Iako djeluje impresivno, ona nije do kraja uvjerena da se kombinacija proizvoda za jačanje i zaglađivanje kose koje je dobila zaista razlikuje od onoga što bi Suzie predložila za njenu kosu čim bi je pogledala. </p><h2>Virtualni osobni kupac</h2><p>MyBeautyMatches.com je stranica koja prikuplja informacije o vašim sklonostima kad su u pitanju proizvodi za održavanje njege i ljepotu, nakon čega će izabrati za vas savršeni proizvod u bilo kojoj kategoriji. Velika razlika između ovog i ostalih pametnih uređaja za uljepšavanje je što na tom web mjestu postoji više od 4000 robnih marki, uključujući i velike igrače, poput Clarins, Estee Lauder i Clinique.</p><p>U teoriji, preporuke su prilagođene vama i nisu vezane uz bilo koju marku. Nidhima Kohli pokrenula je ovu web stranicu 'kako bi kupovina proizvoda za ljepotu bila transparentna', s tim da brendovi ili plaćaju proviziju na prodaju ili plaćaju naknadu kako bi bili uključeni u rezultate.</p><p>- Odgovorila sam na pitanja o tonu i tipu kože, tenu, o kosi i omiljenom mirisu. Ako niste najvještiji u pronalaženju idealnih proizvoda prema svojim željama i poželite da netko ide u trgovinu s vama i pokaže vam sve što ulazi u izbor prema željama, onda doista vrijedi konzultirati virtualnog osobnog kupca 'My Beauty Matches' - kaže autorica. Kaže kako je asortiman proizvoda dobar i prijedlozi koji se pojave su zanimljivi, iako nema puno objašnjenja zašto se preporučuje pojedini proizvod. Nidhima kaže da to možete vidjeti čitajući etikete svakog proizvoda i usklađujući te podatke s odgovorima koje ste dobili. </p><p>- No, što se tiče mirisa, preporučilo mi je Clarins Eau Dynamisante, za koji već znam da ga ne mogu podnijeti, iako obožavam olovku za oči, bronzer i ruževe, nijanse korektora koje mi predlaže su pretamne i neki od proizvoda nisu pogođeni - dodaje.</p><h2>Dermatolog pri ruci </h2><p>Istraživanje kaže da je 87 posto Britanki zbunjeno oko toga koji će proizvod za njegu kože koristiti i kada. A s toliko proizvoda i sastojaka koji postoje na tržištu, tko bi se tome čudio? </p><p>Skin Genius, loreal-paris.co.uk/skin-genius iza koje stoji L'Oreal Paris, za koju tvrde da korištenjem algoritma strojnog učenja zasnovanog na 10.000 kliničkih slika i 18.000 selfieja na pametnim telefonima od žena različitih etničkih skupina, dati preporuke o tome što vam treba za njegu kože. U reklami te aplikacije je i Eva Longoria, koja kaže da je dobila preporuku za niz različitih proizvoda na temelju običnog selfija. </p><p>Tvrdi se da će 95 posto ljudi koji se odluče na korištenje aplikacije dobiti istu preporuku kao i da su bili na pregledu kod dermatologa. </p><p>- Na web stranicu prenosim sliku golog lica, dodajem godine i odgovaram na pitanje je li moja koža osjetljiva, zategnuta, masna ili bez problema. Web stranica mi kaže da moja virtualna koža ima 28 godina (a imam 43 godine). Cinično se pitam govori li to svim djevojkama koje ju iskušaju - piše autorica priloga.</p><p>Tada se razmatraju različiti aspekti njenog lica: kvaliteta pora (sjaj na čelu i obrazima), pigmentacija, čvrstoća kože oko očiju i usta te sa strane. Računalo svaki od tih parametara ocjenjuje i određuje prioritete: Čvrstoća (samo 52) i pigmentacija (74).</p><p>- Pomalo sam zbunjena. Jednom mi je dermatolog rekao da moje pore nisu loše. Iako sam znala da pigmentacija moje kože nije sjajna, nikad do sada nisam brinula za čvrstoću lica. Barem ne do sada - kaže. </p><p>- Mana ove aplikacije je što ne daje niti jedan savjet oko onoga što me stvarno brine, a to je pigmentacija moje kože. Štoviše, ne preporučuje ni zaštitu od sunca, neophodnu za sve tipove kože, posebno one poput moje - kaže autorica. </p>